المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 34.9 مليار دولار أغسطس الماضي
التاريخ
9/7/2023 2:21:26 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبي ليبلغ في أغسطس الماضي نحو 34.928 مليار دولار مقارنة بنحو 34.878 مليار دولار في يوليو السابق له بزيادة بلغت نحو 50 مليون دولار.
أ ش أ
MENAFN07092023000202011048ID1107028935
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.