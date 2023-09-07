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تباين أداء بورصات الخليج عند الإغلاق والسعودية تسجل أكبر خسارة أسبوعية في شهر

9/7/2023 2:21:26 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تباين أداء البورصات في منطقة الخليج عند الإغلاق يوم الخميس بفعل مخاوف من أن استمرار ارتفاع التضخم الأمريكي قد يدفع للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فيما تكبد المؤشر السعودي أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أغسطس.

وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 0.7 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة وتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدا بالمئة.

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن الصندوق يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بصورة أكبر من التوقعات الحالية البالغة 1.9 بالمئة، في انعكاس لتأثير أحدث تمديد لتخفيضات إنتاج النفط، وذلك بالرغم من استمرار قوة النمو في القطاعات غير النفطية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) مرتفعا واحدا بالمئة بعد يوم من تراجعه 2.2 بالمئة. وتعكف إسبانيا على دراسة شراء الشركة السعودية 9.9 بالمئة في شركة تليفونيكا لضمان الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، مما يشير إلى وجود عقبة محتملة.

وسجل المؤشر السعودي خسارة أسبوعية 2.4 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5 بالمئة، منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، وذلك بقيادة قفزة خمسة بالمئة لسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.

وفي قطر، تقدم المؤشر واحدا بالمئة، إذ ربحت معظم الأسهم على المؤشر بما في ذلك سهم شركة صناعة البتروكيماويات، صناعات قطر، الذي صعد ثلاثة بالمئة.

وقال خلدون هلال الرئيس التنفيذي لشركة كاما كابيتال إن البورصة القطرية استقرت إلى حد ما بعد أن سجلت خسائر خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتعود إلى الحد الأدنى من نطاق تحركاتها في العام الحالي.

وأضاف“لكنها قد تظل عرضة للتأثر بتقلبات أسعار الغاز الطبيعي”.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 0.8 بالمئة.

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن التوقعات تشير إلى أن يرتفع معدل التضخم في مصر إلى مستوى غير مسبوق جديد في أغسطس بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو ويوليو، مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.


رويترز

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