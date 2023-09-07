بنك التنمية الإفريقي يقدم دعما لإفريقيا الوسطى لتحسين أداء المالية العامة
التاريخ
9/7/2023 2:21:26 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
وافق صندوق التنمية الأفريقي على تبرع بمبلغ 5.3 مليون دولار أمريكي لإفريقيا الوسطى للمساهمة في تنفيذ مشروع من شأنه تحسين كفاءة الدولية في جمع الحصيلة الضريبية ومكافحة الفساد.
وذكر بيان صادر عن بنك التنمية الإفريقي أن المخصصات المالية لدعم بناء القدرات لتعبئة الموارد الداخلية وإدارتها، ووضع وتنفيذ سياسات إنمائية عامة أكثر كفاءة وشفافية.
وذكر البيان أن الدعم المقدم من البنك يستهدف دعم السلطات والجهات الضريبية وإدارة الديون لتحديث أساليب عملها وأدواتها لزيادة تعبئة الموارد وجعل السلطات الإدارية أكثر كفاءة من أجل زيادة القاعدة الضريبية، وبناء القدرة على وضع سياسة بشأن الديون والإدارة الفعالة للدين العام.
وأشار إلى أن البنك يتعاون مع سلطات البلاد لبناء القدرات في هيئات الرقابة الخارجية لتهيئة الظروف الملائمة للحد من مخاطر الفساد، ولا سيما من خلال اعتماد قانون لمكافحة الفساد، ودعم الجهود الرامية إلى رصد إصلاحات المالية العامة وشفافية الميزانية.
أ ش أ
MENAFN07092023000202011048ID1107028933
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