وذكر بيان صادر عن بنك التنمية الإفريقي أن المخصصات المالية لدعم بناء القدرات لتعبئة الموارد الداخلية وإدارتها، ووضع وتنفيذ سياسات إنمائية عامة أكثر كفاءة وشفافية.

وذكر البيان أن الدعم المقدم من البنك يستهدف دعم السلطات والجهات الضريبية وإدارة الديون لتحديث أساليب عملها وأدواتها لزيادة تعبئة الموارد وجعل السلطات الإدارية أكثر كفاءة من أجل زيادة القاعدة الضريبية، وبناء القدرة على وضع سياسة بشأن الديون والإدارة الفعالة للدين العام.

وأشار إلى أن البنك يتعاون مع سلطات البلاد لبناء القدرات في هيئات الرقابة الخارجية لتهيئة الظروف الملائمة للحد من مخاطر الفساد، ولا سيما من خلال اعتماد قانون لمكافحة الفساد، ودعم الجهود الرامية إلى رصد إصلاحات المالية العامة وشفافية الميزانية.





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