بوتين يكلف الحكومة بدعم مراكز تطوير الذكاء الاصطناعي

وشدد بيان للكرملين – أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية –“على ضرورة أن يتم حتى عام 2030 اتخاذ خطوات من شأنها دعم عمل مراكز البحوث العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي”.

كما أوصى الرئيس ، الحكومة الروسية بتركيز اهتمام الباحثين على ضرورة دراسة تطوير خوارزميات التدريب القائمة على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وكلف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بأن يكون مسؤولا عن تنفيذ هذا الأمر ليقدم حتى 1 ديسمبر المقبل تقريرا عن الخطوات المتخذة في هذا المجال.

يذكر أن الرئيس الروسي كان قد شدد العام الماضي على ضرورة تطبيق الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات في العقد القريب وكلف الحكومة الروسية بوضع استراتيجية حديثة لتطوير الذكاء الاصطناعي.





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