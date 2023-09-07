Thursday, 07 September 2023 10:35 GMT

بوتين يكلف الحكومة بدعم مراكز تطوير الذكاء الاصطناعي

9/7/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews) كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بدعم مراكز البحوث العلمية التي تتخصص في تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي.

وشدد بيان للكرملين – أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية –“على ضرورة أن يتم حتى عام 2030 اتخاذ خطوات من شأنها دعم عمل مراكز البحوث العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي”.

كما أوصى الرئيس ، الحكومة الروسية بتركيز اهتمام الباحثين على ضرورة دراسة تطوير خوارزميات التدريب القائمة على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وكلف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بأن يكون مسؤولا عن تنفيذ هذا الأمر ليقدم حتى 1 ديسمبر المقبل تقريرا عن الخطوات المتخذة في هذا المجال.

يذكر أن الرئيس الروسي كان قد شدد العام الماضي على ضرورة تطبيق الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات في العقد القريب وكلف الحكومة الروسية بوضع استراتيجية حديثة لتطوير الذكاء الاصطناعي.


أ ش أ


MENAFN07092023000202011048ID1107028932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث