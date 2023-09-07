بوتين يكلف الحكومة بدعم مراكز تطوير الذكاء الاصطناعي
التاريخ
9/7/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بدعم مراكز البحوث العلمية التي تتخصص في تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي.
وشدد بيان للكرملين – أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية –“على ضرورة أن يتم حتى عام 2030 اتخاذ خطوات من شأنها دعم عمل مراكز البحوث العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي”.
كما أوصى الرئيس ، الحكومة الروسية بتركيز اهتمام الباحثين على ضرورة دراسة تطوير خوارزميات التدريب القائمة على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وكلف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بأن يكون مسؤولا عن تنفيذ هذا الأمر ليقدم حتى 1 ديسمبر المقبل تقريرا عن الخطوات المتخذة في هذا المجال.
يذكر أن الرئيس الروسي كان قد شدد العام الماضي على ضرورة تطبيق الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات في العقد القريب وكلف الحكومة الروسية بوضع استراتيجية حديثة لتطوير الذكاء الاصطناعي.
أ ش أ
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