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وزارة المالية التونسية : الدين العمومي يناهز 120 مليار دينار نهاية يونيو الماضي

9/7/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت وزارة المالية التونسية أن قائم الدين العمومي، بلغ في نهاية يونيو الماضي، قيمة 119،8 مليار دينار، وتشمل هذه القيمة الديون الخارجية في حدود 68،3 مليار دينار (تمثل 57،1 بالمائة من إجمالي الدين) والديون الداخلية في حدود 51،4 مليار دينار (تمثل 42،9 بالمائة).

وأوضحت المالية أن اتفاقات التعاون متعددة الأطراف المصدر الأساسي للديون الخارجية بنسبة 60،3 بالمائة وبدرجة أقل من السوق المالية بنسبة 20،6 بالمائة وعبر اتفاقيات التعاون الثنائي بنسبة 18،4 بالمائة.

يشار إلى أنّ 59،7 بالمائة من القروض حصلت عليها تونس باليورو و25،7 بالمائة بالدولار و 7،8 بالمائة بالين.

وفيما يتعلق بخدمة الدين العمومي، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6 بالمائة، لتتحول قيمتها من 8 مليارات دينار نهاية يونيو 2022، إلى 7،5 مليار دينار نهاية يونيو 2023.

وأرجعت المالية تراجع الديون الخارجية والداخلية على التوالي بنسبة 7،1 بالمائة (إلى 2،7 مليار دينار) وبنسبة 5،4 بالمائة (إلى 4،7 مليار دينار).

وتقلّصت قيمة الأموال المخصّصة لسداد أصل الدين، بنسبة 2ر12 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وقدّرت ب5،1مليار دينار نهاية شهر يونيو 2023.

في المقابل زادت قيمة الأموال المخصّصة لسداد فوائد الدين بنسبة 10،5 بالمائة لتتجاوز 2،4 مليار دينار.


أ ش أ

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