كما أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بندا من خارج جدول الأعمال والذي يقضي بمنح الجنسية اللبنانية لـ 91 شخصا بموجب قانون استعادة الجنسية.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على عرض وزير المهجرين لبعض المسائل والمواضيع المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين، حيث تم الاتفاق على جلسة خاصة لهذه الغاية بعد المشاورات وذلك لتنسيق حضور قادة الجيش والأجهزة الأمنية لهذه الجلسة.

وأقر المجلس طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية بين الطرفين العراقي واللبناني لتزويد الجمهورية اللبنانية بكمية أخرى من مادة النفط الأسود بمقدار (1,5) مليون طن متري وفقا للآلية المعمول بها سابقا والتي سيتم مبادلتها بمادتي الغاز أويل أو الفيول أويل بنوعيه (A) و(B) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل على ملء المراكز الشاغرة في مصلحة الملاحة الجوية من الناجحين في المسابقة التي أعلنت نتيجتهاعام 2017، ولم يوقعها رئيس الجمهورية آنذاك.





أ ش أ