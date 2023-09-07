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مجلس الوزراء اللبناني يقر اعتماد“بلومبرج” كمنصة لتحويل الليرة إلى دولار

9/7/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أقر مجلس الوزراء اللبناني إعتماد منصة دولية جديدة تقدمها شركة“بلومبرج للتداول والأسواق المالية” كمنصة لتحويل الليرة اللبنانية إلى دولار وذلك بدلا من منصة صيرفة التي أطلقها مصرف لبنان المركزي في مايو عام 2021 للتعامل على سعر صرف قريب من سعر صرف السوق وبعيدا عن سعر الصرف الرسمي الذي كان ثابتا آنذاك عند حد 1500 ليرة للدولار.

كما أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بندا من خارج جدول الأعمال والذي يقضي بمنح الجنسية اللبنانية لـ 91 شخصا بموجب قانون استعادة الجنسية.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على عرض وزير المهجرين لبعض المسائل والمواضيع المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين، حيث تم الاتفاق على جلسة خاصة لهذه الغاية بعد المشاورات وذلك لتنسيق حضور قادة الجيش والأجهزة الأمنية لهذه الجلسة.

وأقر المجلس طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية بين الطرفين العراقي واللبناني لتزويد الجمهورية اللبنانية بكمية أخرى من مادة النفط الأسود بمقدار (1,5) مليون طن متري وفقا للآلية المعمول بها سابقا والتي سيتم مبادلتها بمادتي الغاز أويل أو الفيول أويل بنوعيه (A) و(B) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل على ملء المراكز الشاغرة في مصلحة الملاحة الجوية من الناجحين في المسابقة التي أعلنت نتيجتهاعام 2017، ولم يوقعها رئيس الجمهورية آنذاك.


أ ش أ

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