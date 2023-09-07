مجلس الوزراء اللبناني يقر اعتماد“بلومبرج” كمنصة لتحويل الليرة إلى دولار
التاريخ
9/7/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أقر مجلس الوزراء اللبناني إعتماد منصة دولية جديدة تقدمها شركة“بلومبرج للتداول والأسواق المالية” كمنصة لتحويل الليرة اللبنانية إلى دولار وذلك بدلا من منصة صيرفة التي أطلقها مصرف لبنان المركزي في مايو عام 2021 للتعامل على سعر صرف قريب من سعر صرف السوق وبعيدا عن سعر الصرف الرسمي الذي كان ثابتا آنذاك عند حد 1500 ليرة للدولار.
كما أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بندا من خارج جدول الأعمال والذي يقضي بمنح الجنسية اللبنانية لـ 91 شخصا بموجب قانون استعادة الجنسية.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على عرض وزير المهجرين لبعض المسائل والمواضيع المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين، حيث تم الاتفاق على جلسة خاصة لهذه الغاية بعد المشاورات وذلك لتنسيق حضور قادة الجيش والأجهزة الأمنية لهذه الجلسة.
وأقر المجلس طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية بين الطرفين العراقي واللبناني لتزويد الجمهورية اللبنانية بكمية أخرى من مادة النفط الأسود بمقدار (1,5) مليون طن متري وفقا للآلية المعمول بها سابقا والتي سيتم مبادلتها بمادتي الغاز أويل أو الفيول أويل بنوعيه (A) و(B) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل على ملء المراكز الشاغرة في مصلحة الملاحة الجوية من الناجحين في المسابقة التي أعلنت نتيجتهاعام 2017، ولم يوقعها رئيس الجمهورية آنذاك.
أ ش أ
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