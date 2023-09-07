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البنك المركزي البولندي يصدم السوق بتخفيض سعر الفائدة رغم التضخم

9/7/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن البنك الوطني البولندي تخفيض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 75 نقطة أساس إلى ستة في المئة، مما تسبب في صدمة للسوق، الذي كان يتوقع تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس فقط.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن البنك البولندي أرسل خلال الفترة السابقة رسائل واضحة على نحو متزايد مفادها أن التخفيض أصبح وشيكًا في سياق تراجع التضخم إلى ما يزيد قليلاً عن 10 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي من الذروة التي تجاوزت 18 في المئة في فبراير الماضي.

وأضاف البنك أن التباطؤ الاقتصادي المستمر الذي تشهده البلاد، بجانب زيادة انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى سالب 1.4 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، أدي إلى تحسين احتمالات بدء دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر الجاري.

ومع ذلك، تفاجأ البنك المركزي البولندي بانخفاض وصل إلى ثلاثة أضعاف القيمة المتوقعة، وأشار إلى أن ضغط الطلب إلى أقل من المتوقع سيكون له تأثيرًا على عودة التضخم إلى هدف البنك بشكل أسرع.


أ ش أ

MENAFN07092023000202011048ID1107028928

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