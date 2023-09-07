البنك المركزي البولندي يصدم السوق بتخفيض سعر الفائدة رغم التضخم
التاريخ
9/7/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن البنك الوطني البولندي تخفيض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 75 نقطة أساس إلى ستة في المئة، مما تسبب في صدمة للسوق، الذي كان يتوقع تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن البنك البولندي أرسل خلال الفترة السابقة رسائل واضحة على نحو متزايد مفادها أن التخفيض أصبح وشيكًا في سياق تراجع التضخم إلى ما يزيد قليلاً عن 10 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي من الذروة التي تجاوزت 18 في المئة في فبراير الماضي.
وأضاف البنك أن التباطؤ الاقتصادي المستمر الذي تشهده البلاد، بجانب زيادة انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى سالب 1.4 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، أدي إلى تحسين احتمالات بدء دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر الجاري.
ومع ذلك، تفاجأ البنك المركزي البولندي بانخفاض وصل إلى ثلاثة أضعاف القيمة المتوقعة، وأشار إلى أن ضغط الطلب إلى أقل من المتوقع سيكون له تأثيرًا على عودة التضخم إلى هدف البنك بشكل أسرع.
أ ش أ
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