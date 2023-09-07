((Vali.Sys)) تُدشن أعمالها بمصر فى أول توسع لها خارج سويسرا
التاريخ
9/7/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews) الرئيس التنفيذى للشركة: مصر ستصبح مركزا رئيسيا للتوسع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أعلنت شركة ((Vali.sys))، السويسرية للخدمات الهندسية، العاملة فى مجال تكنولوجيا ((الغرف النظيفة)) فى الصناعات الدوائية والرعاية الصحية، عن تدشين أعمالها رسميا فى مصر، والذى يعد التوسع الأول للشركة خارج سويسرا.
جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة بأحد فنادق القاهرة، بحضور قيادات شركة ((Vali.sys)) السويسرية، توماس كريستين الرئيس التنفيذى للشركة، وسانكى مرزوق، رئيس تطوير الأعمال، وصموئيل أديب مدير الشركة فى مصر، بالإضافة الى إليزابيث جيلجن، نائبة رئيس بعثة سفارة سويسرا فى القاهرة، وبحضور الغرفة التجارية السويسرية والألمانية بالقاهرة الى جانب حضور ما يزيد عن 150 من قادة صناعة الدواء المصرية.
وأعرب توماس كريستين، الرئيس التنفيذى لشركة ((Vali.sys)) السويسرية، عن سعادته بتدشين أعمال الشركة رسميا فى السوق المصرية، والتى تعد أحد أسرع أسواق الدواء نموا وتطورا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أنه من المستهدف أن يصبح مكتب مصر مركزا رئيسيا لأعمال الشركة فى المنطقة.
وأوضح أن شركة ((Vali.sys)) ستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم كافة سبل الدعم الفنى لمصانع الأدوية المصرية، الراغبة فى إنشاء ((مناطق عقيمة))، والتى ستمكنها من تلبية احتياجات السوق المصرية، والتصدير للأسواق الخارجية، والتى تتطلب معاييرا صارمة فى التصنيع والجودة.
وأضاف أن شركة ((Vali.sys)) تمتلك نحو 20 عاما من الخبرة والجودة السويسرية، فى مجال أنظمة المراقبة ((monitoring systems))، حيث قدمت مساهمات كبيرة فى مراقبة المعايير البيئية، وليس فقط فى الغرف النظيفة، وهو ما يمكننا من تحقيق قيمة مضافة كبيرة للشركات والصناعات الدوائية المصرية.
وقال سانكى مرزوق، رئيس تطوير الأعمال بشركة ((Vali.sys))، إن استراتيجية ((Vali.sys))، فى البلدان التى تعمل بها، تعتمد على تقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائها بأعلى جودة وبأسعار تنافسية، من أجل مساعدتهم على تحقيق أهدافهم، وتحقيق قيمة مضافة للأسواق التى نتواجد بها.
وأكدت إليزابيث جيلجن، نائبة رئيس بعثة سفارة سويسرا فى مصر، على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسويسرا، التى تمتد لأكثر من 113 عاما، وتحرص حكومة سويسرا بشكل دائم على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وزيادة الاستثمارات خاصة بقطاع الصناعات الدوائية والقطاعات الخدمية، مؤكدة أن مصر تعد بوابة للاستثمارات السويسرية إلى أسواق المنطقة.
وقال صموئيل أديب، مدير شركة ((Vali.sys)) فى مصر، إن فرع الشركة بمصر يعد الأول للشركة خارج سويسرا، وهو ما يؤكد على الثقة والقدرات الكبيرة لصناعة الدواء المصرية، وقدرتها على تحقيق طفرات تكنولوجية كبيرة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح ((أديب))، أن شركة ((Vali.sys)) تنتج حلولا مصممة خصيصا لعملائها وشركائها، بدءًا من الاستشارات والتخطيط وحتى تسليم الأنظمة المبتكرة لمعايرة الغرف النظيفة، والتى تعزز من قدرات مصانع الأدوية ويجعلها أكثر تميزا، ويدعمنا فى ذلك شركائنا وموردينا المختارين بعناية، مما يمكننا من استخدام أحدث المنتجات وأكثرها تقدمًا وموثوقية لعملائنا.
MENAFN07092023000202011048ID1107028927
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.