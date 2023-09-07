أعلنت شركة ((Vali.sys))، السويسرية للخدمات الهندسية، العاملة فى مجال تكنولوجيا ((الغرف النظيفة)) فى الصناعات الدوائية والرعاية الصحية، عن تدشين أعمالها رسميا فى مصر، والذى يعد التوسع الأول للشركة خارج سويسرا.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة بأحد فنادق القاهرة، بحضور قيادات شركة ((Vali.sys)) السويسرية، توماس كريستين الرئيس التنفيذى للشركة، وسانكى مرزوق، رئيس تطوير الأعمال، وصموئيل أديب مدير الشركة فى مصر، بالإضافة الى إليزابيث جيلجن، نائبة رئيس بعثة سفارة سويسرا فى القاهرة، وبحضور الغرفة التجارية السويسرية والألمانية بالقاهرة الى جانب حضور ما يزيد عن 150 من قادة صناعة الدواء المصرية.

وأعرب توماس كريستين، الرئيس التنفيذى لشركة ((Vali.sys)) السويسرية، عن سعادته بتدشين أعمال الشركة رسميا فى السوق المصرية، والتى تعد أحد أسرع أسواق الدواء نموا وتطورا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أنه من المستهدف أن يصبح مكتب مصر مركزا رئيسيا لأعمال الشركة فى المنطقة.

وأوضح أن شركة ((Vali.sys)) ستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم كافة سبل الدعم الفنى لمصانع الأدوية المصرية، الراغبة فى إنشاء ((مناطق عقيمة))، والتى ستمكنها من تلبية احتياجات السوق المصرية، والتصدير للأسواق الخارجية، والتى تتطلب معاييرا صارمة فى التصنيع والجودة.

وأضاف أن شركة ((Vali.sys)) تمتلك نحو 20 عاما من الخبرة والجودة السويسرية، فى مجال أنظمة المراقبة ((monitoring systems))، حيث قدمت مساهمات كبيرة فى مراقبة المعايير البيئية، وليس فقط فى الغرف النظيفة، وهو ما يمكننا من تحقيق قيمة مضافة كبيرة للشركات والصناعات الدوائية المصرية.

وقال سانكى مرزوق، رئيس تطوير الأعمال بشركة ((Vali.sys))، إن استراتيجية ((Vali.sys))، فى البلدان التى تعمل بها، تعتمد على تقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائها بأعلى جودة وبأسعار تنافسية، من أجل مساعدتهم على تحقيق أهدافهم، وتحقيق قيمة مضافة للأسواق التى نتواجد بها.

وأكدت إليزابيث جيلجن، نائبة رئيس بعثة سفارة سويسرا فى مصر، على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسويسرا، التى تمتد لأكثر من 113 عاما، وتحرص حكومة سويسرا بشكل دائم على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وزيادة الاستثمارات خاصة بقطاع الصناعات الدوائية والقطاعات الخدمية، مؤكدة أن مصر تعد بوابة للاستثمارات السويسرية إلى أسواق المنطقة.

وقال صموئيل أديب، مدير شركة ((Vali.sys)) فى مصر، إن فرع الشركة بمصر يعد الأول للشركة خارج سويسرا، وهو ما يؤكد على الثقة والقدرات الكبيرة لصناعة الدواء المصرية، وقدرتها على تحقيق طفرات تكنولوجية كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح ((أديب))، أن شركة ((Vali.sys)) تنتج حلولا مصممة خصيصا لعملائها وشركائها، بدءًا من الاستشارات والتخطيط وحتى تسليم الأنظمة المبتكرة لمعايرة الغرف النظيفة، والتى تعزز من قدرات مصانع الأدوية ويجعلها أكثر تميزا، ويدعمنا فى ذلك شركائنا وموردينا المختارين بعناية، مما يمكننا من استخدام أحدث المنتجات وأكثرها تقدمًا وموثوقية لعملائنا.