وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مراسم توقيع الاتفاقية مع البنك جرت من قِبل رئيسي اللجنة السعودية العمانية المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في عمان، إذ مثّل الجانب السعودي من الصندوق السعودي للتنمية، سعيد القحطاني، ومثّل الجانب العماني زاهر العبري، بالإضافة إلى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني حمد الحارثي.

وتهدف الاتفاقية الموقّعة، إلى دعم مبادرات ‏بنك التنمية العماني في الأنشطة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلًا عن تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف ولايات ومحافظات عُمان، كما يُعد بنك التنمية العماني من أبرز الجهات الحكومية في سلطنة عُمان المعنيّة بتقديم التسهيلات التمويلية للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في السلطنة.

وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزًا للعلاقات التنموية التاريخية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من أربعة عقود بين الجانبين، فيما تسهم هذه المشروعات والبرامج الإنمائية في تحقيق الرؤى المشتركة والطموحة، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في سلطنة عُمان.

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