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تقرير رسمي: تراجع أكبر من المتوقع لمخزونات الخام والبنزين الأمريكية

9/7/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة يوم الخميس إن مخزونات النفط الخام والبنزين بالبلاد انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

فقد انخفضت مخزونات الخام 6.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رأس أجرته رويترز لانخفاض 2.1 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.8 مليون برميل.

وارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام 20 ألف برميل يوميا.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.2 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز لهبوط 950 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 700 ألف برميل خلال الأسبوع، وذلك مقابل توقعات لزيادة 240 ألف برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 250 ألف برميل يوميا .


رويترز

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