“مصر للتأمين” تختتم الموسم الصيفى لتدريب طلبة الجامعات

“مصر للتأمين” تختتم الموسم الصيفى لتدريب طلبة الجامعات
التاريخ
9/7/2023 2:21:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
اختتمت شركة“مصر للتأمين” الموسم الصيفى لتدريب طلبة الجامعات الذى تنظمه الشركة سنويا.
وقالت الشركة، فى بيان لها، إن موسم التدريب استهدف دعم وتنمية الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إتاحة الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم العملية والمهنية والتعرف على صناعة التأمين بأنواعها المختلفة والعمل على زيادة نشر الوعى التأمينى.
ووفقا للبيان، شارك فى الموسم الحالى 232 طالب وطالبة على مدار ثلاثة أشهر، من جامعات“القاهرة – عين شمس – حلوان – الأهرام الكندية – شبين الكوم – أكاديمية السادات بالمنيا – بنى سويف – الإسكندرية – السادات – الزقازيق – قناة السويس”.
وقال عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، إن البرنامج التدريبى للشركة يهدف إلى دعم الخريجين بمهارات سوق العمل، وكيفية التعامل مع المشكلات اليومية وإيجاد حلول سريعة ومبتكرة.
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