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“مصر للتأمين” تختتم الموسم الصيفى لتدريب طلبة الجامعات

9/7/2023 2:21:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews) اختتمت شركة“مصر للتأمين” الموسم الصيفى لتدريب طلبة الجامعات الذى تنظمه الشركة سنويا.

وقالت الشركة، فى بيان لها، إن موسم التدريب استهدف دعم وتنمية الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إتاحة الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم العملية والمهنية والتعرف على صناعة التأمين بأنواعها المختلفة والعمل على زيادة نشر الوعى التأمينى.

ووفقا للبيان، شارك فى الموسم الحالى 232 طالب وطالبة على مدار ثلاثة أشهر، من جامعات“القاهرة – عين شمس – حلوان – الأهرام الكندية – شبين الكوم – أكاديمية السادات بالمنيا – بنى سويف – الإسكندرية – السادات – الزقازيق – قناة السويس”.

وقال عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، إن البرنامج التدريبى للشركة يهدف إلى دعم الخريجين بمهارات سوق العمل، وكيفية التعامل مع المشكلات اليومية وإيجاد حلول سريعة ومبتكرة.

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