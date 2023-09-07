وجاء في بيان على الوقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن” الولايات المتحدة ترحب بإكمال عملية التدقيق المستقلة التي طلبتها حكومة مولدوفا وأجرتها شركة خارجية لفحص مطالبات ديون شركة غازبروم ضد مولدوفا”.

وتابع البيان أنه“ليس من المستغرب أن تعجز شركة غازبروم عن إثبات الفاتورة الباهظة التي توقعت روسيا أن يتحملها الشعب المولدوفي”.

واضافت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تؤكد من جديد دعمها للجهود المستمرة التي تبذلها جمهورية مولدوفا لتنويع مصادر الطاقة لديها وضمان مستقبل أكثر ازدهارا وشفافية لشعبها.





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