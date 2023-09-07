وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، وفقا لما اورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية ،“يتغذى مجرمو الإنترنت هؤلاء على عدم الكشف عن هويتهم، ويتحركون في ظلال الإنترنت لإحداث أكبر قدر من الضرر وابتزاز الأموال من ضحاياهم”، لافتا إلي أن الكشف عن هوياتهم سيعطل نماذج أعمالهم ويصعب عليهم استهداف الموظفين والمؤسسات البريطانية.

وأضاف أنه تم استهداف أحد عشر من مجرمي الإنترنت بتجميد الأصول وحظر السفر في جهد منسق من قبل السلطات البريطانية والأمريكية لمواجهة تهديد برامج الفدية في كل من المملكة المتحدة وخارجها.

وتابع أنه“وفقا لتقدير الوكالة الوطنية للجريمة فأن المجموعة كانت مسؤولة عن ابتزاز ما لا يقل عن 180 مليون دولار من الضحايا على مستوى العالم، وما لا يقل عن 27 مليون جنيه إسترليني من 149 ضحية في المملكة المتحدة كما سعوا لاستهداف المستشفيات والمدارس والسلطات المحلية والشركات في المملكة المتحدة”، وأن“إعلان العقوبات اليوم يعزز التزام المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد مجرمي الإنترنت”.

وتعد أول عقوبات مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة على الإطلاق ضد الجهات الفاعلة في برامج الفدية في فبراير من العام الجاري.





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