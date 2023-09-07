قمة آسيان تنجح في التوصل لاتفاق بشأن السيارات الكهربائية بدعم بكين وطوكيو وسول
التاريخ
9/7/2023 2:21:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الخميس، أن القمة الثالثة والأربعين لآسيان نجحت في الاتفاق على تطوير نظام بيئي شامل للسيارات الكهربائية والذي حظي بدعم كامل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وقال ويدودو، في مؤتمر صحفي وفقا لما اوردته وكالة انباء (انتارا) الاندونيسية:“توصلنا إلى اتفاق بشأن تطوير نظام بيئي شامل للمركبات الكهربائية يحظى بدعم كامل من الصين واليابان وكوريا”.
وأكد أن إندونيسيا، باعتبارها الدولة المضيفة للقمة، ودول الآسيان الأخرى واصلت تعزيز مصالح الدول النامية ودول منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك الحق في تحقيق الرخاء للشعوب من خلال النقل الصناعي.
وتابع قائلا“إن الآسيان، باعتبارها جزءًا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تواصل العمل الجاد والتعاون ودعوة جميع الأطراف للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين”.
وأضاف رئيس إندونيسيا أنه سيشارك وجهة نظر بلاده بشأن مصالح البلدان النامية، بما في ذلك الشمولية الاقتصادية، والحق في تنفيذ التحويل الصناعي، في قمة مجموعة العشرين في الهند في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.
وفي وقت سابق، في قمة الآسيان زائد ثلاثة مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية أمس الأربعاء، قال ويدودو إن تنمية الاقتصاد الأخضر يمكن أن تكون إحدى أولويات التعاون بين الآسيان والدول الثلاث في المستقبل.
أ ش أ
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