وقال ويدودو، في مؤتمر صحفي وفقا لما اوردته وكالة انباء (انتارا) الاندونيسية:“توصلنا إلى اتفاق بشأن تطوير نظام بيئي شامل للمركبات الكهربائية يحظى بدعم كامل من الصين واليابان وكوريا”.

وأكد أن إندونيسيا، باعتبارها الدولة المضيفة للقمة، ودول الآسيان الأخرى واصلت تعزيز مصالح الدول النامية ودول منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك الحق في تحقيق الرخاء للشعوب من خلال النقل الصناعي.

وتابع قائلا“إن الآسيان، باعتبارها جزءًا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تواصل العمل الجاد والتعاون ودعوة جميع الأطراف للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين”.

وأضاف رئيس إندونيسيا أنه سيشارك وجهة نظر بلاده بشأن مصالح البلدان النامية، بما في ذلك الشمولية الاقتصادية، والحق في تنفيذ التحويل الصناعي، في قمة مجموعة العشرين في الهند في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

وفي وقت سابق، في قمة الآسيان زائد ثلاثة مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية أمس الأربعاء، قال ويدودو إن تنمية الاقتصاد الأخضر يمكن أن تكون إحدى أولويات التعاون بين الآسيان والدول الثلاث في المستقبل.





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