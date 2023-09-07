وخلال الاجتماع أشار القصير إلى تقديم الدعم الفني اللازم للجانب التنزاني في عدد من المجالات منها مجال الاستزراع السمكي ، وتحسين السلالات الحيوانية والانتاج الحيواني والداجني والامصال واللقاحات البيطرية خاصة ان مصر تمتلم معهد متخصص في انتاج الامصال واللقاحات البيطرية.

واضاف بأن الجانب المصري قد أعتمد مجزرين لدي الجانب التنزاني بغرض تصدير اللحوم لمصر مشيرا الى مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الثروة السمكية العام الماضي ٢٠٢٢ وان هناك رغبة الي اهمية تفعيل تلك المذكرة مع امكانية مشاركة جهاز حماية الثروة السمكية من خلال نقل تكنولوجيات الاستزراع السمكي والتصنيع والتعبئة والتغليف والعمل على زيادة القيمة المضافة فضلًا عن التدريب وبناء قدرات العاملين بالانشطة المرتبطة بقطاع الانتاج الحيواني والسمكي منها الأمصال واللقاحات البيطرية الي جانب ضرورة انعقاد اللجنة الفنية المشتركة في القريب العاجل لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.

ومن ناحية آخري أكد القصير ضرورة موافاة الجانب المصري بقانون الاستثمار وحوافز وضمانات الاستثمار في تنزانيا خاصة في مجال الزراعة بشكل بهدف الى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الهام بتنزانيا.

كمًا أشار القصير الى امكانية عدم الاكتفاء فقط بالتعاون في مجال استيراد اللحوم من تنزانيا بل من الممكن إنشاء مزارع انتاج حيواني في تنزانيا على ان يخصص إنتاجها لتصدير اللحوم الي مصر في ضوء الاتفاق الحالي بين الجانبين.

ومن جانبه“اوليجا” عن ترحيبه بزيارة القصير الى بلاده وانه يتفق تماما مع ما ذكره وعلى مبادراته المختلفة لدعم قطاع الانتاج الحيواني والسمكي في تنزانيا.

وأكد على اهمية عقد اجتماع للجنة الفنية المشتركة ورغبة الجانب التنزاني في تعزيز العلاقات مع مصر وان هذا اللقاء يعد من اللقاءات الهامة في توقيته حيث تعمل تنزانيا الان على القيام بحملة تلقيح للرؤوس الحيوانيه وقطعان الاغنام والماعز ويمكن ان يتم الاستفادة بالخبرة المصرية في هذا الأمر ومساعدة الجانب التنزاني.

كمًا أشار“اوليجا” إلى ان تنزانيا لديها ثروة حيوانية هائلة تحتاج الي الدعم البيطري فضلًا عن زيادة الاستثمار في هذا المجال الهام.

حضر الاجتماع عدد من رجال الاعمال التنزانيين العاملين في قطاعات الإنتاج الحيواني والألبان والاسماك الذين أكدوا على رغبتهم في التعاون مع مصر وزيادة عدد المجازر المعتمدة من قبل الجانب المصري، وحضر اللقاء السفير شريف اسماعيل رئيس البعثة الدبلوماسية بتنزانيا والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.