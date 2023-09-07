“المصريين الأفارقة”: ملف الدول الغارقة فى الديون على جدول أعمال قمة مجموعة الـ20
التاريخ
9/7/2023 2:06:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تستضيف العاصمة الهندية نيودلهى القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين يومى السبت والأحد المقبلين، بعد أن تولت رئاسة المجموعة من إندونيسيا بين الأول من ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.
وقال المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن جدول أعمال قمة مجموعة العشرين يتضمن ملف استمرار مشكلات الديون التى تواجه عددا من الدول النامية.
وأضاف إسماعيل، أن أعضاء مجموعة العشرين يمثلون نحو 85% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وأكثر من 75% من التجارة العالمية التى قدّرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بقيمة 32 تريليون دولار.
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد فى المجموعة حيث يبلغ ناتجها المحلى الإجمالى 26.85 تريليون دولار وفق أرقام صندوق النقد الدولى، وتأتى الصين فى المرتبة الثانية بناتج محلى يبلغ 19.37 تريليون دولار.
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