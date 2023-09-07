وقال المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن جدول أعمال قمة مجموعة العشرين يتضمن ملف استمرار مشكلات الديون التى تواجه عددا من الدول النامية.

وأضاف إسماعيل، أن أعضاء مجموعة العشرين يمثلون نحو 85% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وأكثر من 75% من التجارة العالمية التى قدّرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بقيمة 32 تريليون دولار.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد فى المجموعة حيث يبلغ ناتجها المحلى الإجمالى 26.85 تريليون دولار وفق أرقام صندوق النقد الدولى، وتأتى الصين فى المرتبة الثانية بناتج محلى يبلغ 19.37 تريليون دولار.