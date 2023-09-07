وقال سمير، إن المجمع الصناعي يضم 4 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز لصناعة الباسبار واللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط، مشيرًا إلى أن المجمع مُقام على مساحة 30 ألف متر، وبلغ حجم استثماراته 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مساهمة نسبة المكون المحلي في إنتاج المجمع تزيد عن 70%، ويُوفر 600 فرصة عمل، لافتاً إلى أن المجمع ينتج باسبار بقدره 20 ألف متر شهريا مختلفة القدرات من 40 أمبير إلى 6400 أمبير.

وأوضح سمير أن خطوة إنشاء هذا المجمع الصناعى الضخم تأتى في إطار تعزيز الشراكة الصناعية المصرية الصينية، وتدعم قدرة القطاع الخاص المصري في تعزيز الصناعات الكهربائية الابتكارية وإدخال أحدث الابتكارات الصناعية إلى السوق المصري، لافتا إلى أن المجمع مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعدات الحديثة والماكينات اللازمة مما يضمن الإنتاجية العالية والجودة المتميزة للمنتجات.

وحضر الافتتاح، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من ممثلي شركة شنت الصينية، بالإضافة إلى عدد من الاستشاريين وممثلي الشركات الرائدة في مجال الكهرباء.