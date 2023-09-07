افتتاح مجمع للصناعات الكهربائية في الإسكندرية باستثمارات 500 مليون جنيه
التاريخ
9/7/2023 2:06:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مجمعا للصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب في محافظة الإسكندرية.
وقال سمير، إن المجمع الصناعي يضم 4 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز لصناعة الباسبار واللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط، مشيرًا إلى أن المجمع مُقام على مساحة 30 ألف متر، وبلغ حجم استثماراته 500 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مساهمة نسبة المكون المحلي في إنتاج المجمع تزيد عن 70%، ويُوفر 600 فرصة عمل، لافتاً إلى أن المجمع ينتج باسبار بقدره 20 ألف متر شهريا مختلفة القدرات من 40 أمبير إلى 6400 أمبير.
وأوضح سمير أن خطوة إنشاء هذا المجمع الصناعى الضخم تأتى في إطار تعزيز الشراكة الصناعية المصرية الصينية، وتدعم قدرة القطاع الخاص المصري في تعزيز الصناعات الكهربائية الابتكارية وإدخال أحدث الابتكارات الصناعية إلى السوق المصري، لافتا إلى أن المجمع مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات والمعدات الحديثة والماكينات اللازمة مما يضمن الإنتاجية العالية والجودة المتميزة للمنتجات.
وحضر الافتتاح، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من ممثلي شركة شنت الصينية، بالإضافة إلى عدد من الاستشاريين وممثلي الشركات الرائدة في مجال الكهرباء.
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