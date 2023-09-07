وزير التجارة يتفقد المنطقة الصناعية في برج العرب

وتفقد الوزير عددا من المصانع التي تعمل في مجالات الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والصناعات الهندسية، والكيماوية، والصناعات الدوائية.

واستهل الجولة بتفقد إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الأدوية بالمنطقة الصناعية الثانية، حيث تقوم الشركة بإنتاج خامات دوائية فعالة وتسعى لتوفير احتياجات القطاع الطبي من الأدوية وإنتاجها محليًا، كما تقوم الشركة بتصدير الأدوية لأكثر من 50 دولة، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للمجموعة ما يزيد عن 700 مليون عبوة دوائية سنويًا، تتنج منها ما يزيد على 500 مليون عبوة للاستهلاك داخل مصر، وتوفر 170 فرصة عمل ويبلغ حجم استثماراتها مليار جنيه.

وتضمنت الجولة' تفقد إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الأغذية في مصر والشرق الأوسط والمتخصصة في مجال إنتاج العصائر الطبيعية، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 90 دولة وتخصص 80% من الإنتاج للتصدير للخارج وتوفر 3500 فرصة عمل، ويبلغ حجم استثماراتها 619 مليون جنيه.

وتفقد سمير، أيضا، مصنعاً للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الخامسة، والذي يقوم بإنتاج غزول قطنية بنسبة 100%، وتبلغ قيمة استثماراته 268 مليون جنيه، ويُوفر 300 فرصة عمل.

كما تضمنت الجولة زيارة إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأدوات المنزلية الكهربائية، حيث تضُم الشركة العديد من القطاعات الصناعية المختلفة والتي تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والقوى، وتنتج غلايات المياه الكهربائية، ومحضر الطعام، والمكانس الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها، ويبلغ حجم استثمارات الشركة 2 مليار جنيه، وتخصص 20% من الإنتاج للتصدير وبلغت صادراتها 7 ملايين يورو العام الماضي وتوفر 1200 فرصة عمل.

وتفقد أيضا، شركة منتجة للزيوت النباتية بالمنطقة الصناعية الرابعة، وهي شركة مساهمة مصرية باستثمار أجنبي وتقوم بإنتاج زيت فول الصويا الخام وكسب فول الصويا، ويبلغ رأسمالها 250 مليون دولار ويبلغ حجم إنتاجها 6 آلاف طن يوميا.

وتضمنت الجولة أيضًا زيارة شركة للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية الرابعة، والتي تقوم بإنتاج أدوية بشرية، بحجم استثمارات 350 مليون جنيه.

كما تفقد الوزير شركة متخصصة في مجال التريكو والصباغة والتجهيز بالمنطقة الصناعية الرابعة، التي تقوم بإنتاج ملابس جاهزة متنوعة، وأقمشة تريكو وصباغة وتبيض وطباعة المنسوجات، وتُوفر 500 فرصة عمل، ويبلغ حجم استثماراتها 700 مليون جنيه.