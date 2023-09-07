وزير التجارة يتفقد المنطقة الصناعية في برج العرب
التاريخ
9/7/2023 2:06:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بجولة تفقدية، في المنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.
وتفقد الوزير عددا من المصانع التي تعمل في مجالات الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والصناعات الهندسية، والكيماوية، والصناعات الدوائية.
واستهل الجولة بتفقد إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الأدوية بالمنطقة الصناعية الثانية، حيث تقوم الشركة بإنتاج خامات دوائية فعالة وتسعى لتوفير احتياجات القطاع الطبي من الأدوية وإنتاجها محليًا، كما تقوم الشركة بتصدير الأدوية لأكثر من 50 دولة، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للمجموعة ما يزيد عن 700 مليون عبوة دوائية سنويًا، تتنج منها ما يزيد على 500 مليون عبوة للاستهلاك داخل مصر، وتوفر 170 فرصة عمل ويبلغ حجم استثماراتها مليار جنيه.
وتضمنت الجولة' تفقد إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الأغذية في مصر والشرق الأوسط والمتخصصة في مجال إنتاج العصائر الطبيعية، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 90 دولة وتخصص 80% من الإنتاج للتصدير للخارج وتوفر 3500 فرصة عمل، ويبلغ حجم استثماراتها 619 مليون جنيه.
وتفقد سمير، أيضا، مصنعاً للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الخامسة، والذي يقوم بإنتاج غزول قطنية بنسبة 100%، وتبلغ قيمة استثماراته 268 مليون جنيه، ويُوفر 300 فرصة عمل.
كما تضمنت الجولة زيارة إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأدوات المنزلية الكهربائية، حيث تضُم الشركة العديد من القطاعات الصناعية المختلفة والتي تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والقوى، وتنتج غلايات المياه الكهربائية، ومحضر الطعام، والمكانس الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها، ويبلغ حجم استثمارات الشركة 2 مليار جنيه، وتخصص 20% من الإنتاج للتصدير وبلغت صادراتها 7 ملايين يورو العام الماضي وتوفر 1200 فرصة عمل.
وتفقد أيضا، شركة منتجة للزيوت النباتية بالمنطقة الصناعية الرابعة، وهي شركة مساهمة مصرية باستثمار أجنبي وتقوم بإنتاج زيت فول الصويا الخام وكسب فول الصويا، ويبلغ رأسمالها 250 مليون دولار ويبلغ حجم إنتاجها 6 آلاف طن يوميا.
وتضمنت الجولة أيضًا زيارة شركة للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية الرابعة، والتي تقوم بإنتاج أدوية بشرية، بحجم استثمارات 350 مليون جنيه.
كما تفقد الوزير شركة متخصصة في مجال التريكو والصباغة والتجهيز بالمنطقة الصناعية الرابعة، التي تقوم بإنتاج ملابس جاهزة متنوعة، وأقمشة تريكو وصباغة وتبيض وطباعة المنسوجات، وتُوفر 500 فرصة عمل، ويبلغ حجم استثماراتها 700 مليون جنيه.
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