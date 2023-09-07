وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الوزير شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مجلسي الأعمال في البلدين وتكريم مسؤولي الاتحادات والغرف التجارية، مشيرا إلى قوة ومتانة العلاقات بين مصر وباكستان، و أن التعاون الثنائي بين البلدين يشهد نموا متزايدا خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

و قال وزير قطاع الأعمال إن مصر وباكستان تجمعهما العديد من الاتفاقات التجارية السارية، ومنها الكومسيك

ومبادرة الحزام والطريق، وغيرها من اتفاقيات تعزيز التعاون التجاري والعلمي والتكنولوجي والزراعي، وإن هناك نحو 106 شركات باكستانية لديها استثمارات داخل مصر وتعمل فى معظم المجالات منها الصناعي، الخدمي، التمويلي، الإنشاءات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والسياحة.

وأوضح أن مصر تمتلك الآن بنية تحتية قادرة على استيعاب شتى مجالات الاستثمار، وهناك فرص استثمارية واعدة وحوافز متعددة تقدمها الدولة للاستثمار الأجنبي، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال الشهور القليلة الماضية.





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