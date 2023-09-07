وزير قطاع الأعمال يفتتح مؤتمر“فرص الأعمال بين مصر وباكستان” نيابة عن رئيس الوزراء
التاريخ
9/7/2023 2:06:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح مؤتمر فرص الأعمال الذي نظمته اليوم الخميس، غرفة تجارة وصناعة راولبندي بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة احتفالا بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وباكستان، وذلك بحضور ساجد بلال سفير باكستان بالقاهرة، وثاقب رفيق رئيس غرفة راولبندي وعدد من رجال الأعمال ومسئولى الاتحادات والمجالس والغرف التجارية في الدولتين.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الوزير شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مجلسي الأعمال في البلدين وتكريم مسؤولي الاتحادات والغرف التجارية، مشيرا إلى قوة ومتانة العلاقات بين مصر وباكستان، و أن التعاون الثنائي بين البلدين يشهد نموا متزايدا خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
و قال وزير قطاع الأعمال إن مصر وباكستان تجمعهما العديد من الاتفاقات التجارية السارية، ومنها الكومسيك
ومبادرة الحزام والطريق، وغيرها من اتفاقيات تعزيز التعاون التجاري والعلمي والتكنولوجي والزراعي، وإن هناك نحو 106 شركات باكستانية لديها استثمارات داخل مصر وتعمل فى معظم المجالات منها الصناعي، الخدمي، التمويلي، الإنشاءات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والسياحة.
وأوضح أن مصر تمتلك الآن بنية تحتية قادرة على استيعاب شتى مجالات الاستثمار، وهناك فرص استثمارية واعدة وحوافز متعددة تقدمها الدولة للاستثمار الأجنبي، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال الشهور القليلة الماضية.
أ ش أ
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