حضر التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ،والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ونرمين شهاب الدين رئيس التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري .





وقال هشام عكاشه في بيان للبنك – ان التعاون المشترك مع اتحاد الصناعات المصرية يأتي استكمالا لاستراتيجية البنك الأهلي نحو تطوير ودعم منظومة التعليم في مصر وبالتحديد التعليم الفني والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل من المِهَن والتخصصات المهنية الجديدة، مما يَساهم في تطوير الصناعة المصرية وزيادة نِسَبِ التشغيل لخريجي المدارس الفنية؛ وخفض نسبة البطالة بين الشباب، والعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلى .

ومن جانبه، أضاف المهندس محمد زكي السويدي أن تعاون البنك الأهلي مع اتحاد الصناعات المصرية والذي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر من خلال الغرف الصناعية التابعة له، يعد بمثابة توسيع لنشر تجربة المدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأضاف ان ذلك من خلال ترسيخ مبدأ الشراكة مع كل الجهات الفاعلة من خلال برامج التنمية المجتمعية بالقطاع المصرفي أخذاً في الاعتبار التطور السريع في مجال التعليم الفني وما كشفه هذا المجال من مميزات وإيجابيات تجمع بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج .

لذا تم استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كنموذج جديد لتعليم فني حديث، يشارك في تطويره كافة القطاعات المَعنية بالدولة، سعياً بالنهوض بالصناعة المصرية والحفاظ على الحرف والمهن الأساسية من الاندثار.

ومن جانبها- أوضحت نرمين شهاب الدين أن البروتوكول تضمن تطوير مدرستين للتعليم الفني وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ مما سيساعد على جذب الشباب نحو دراسة التخصصات التكنولوجية الحديثة وإيجاد فرص عمل جديدة لخريجي التعليم الفني تخاطب مِهَن المستقبل .

وأشار ت إلى انه سيتم تطوير مدرسة 1185 بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة والتي قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة تسميتها باسم (مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية) ومدرسة محمد على باشا بمدينة بدر بمحافظة القاهرة والتي أعيد تسميتها أيضاً باسم (مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والملابس الجاهزة)، وستعمل المدرستان وفق محددات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنظام يجمع بين كل من نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، مع تطبيق معايير دولية للجودة اعتبارًا من بداية العام الدراسي (2023/2024).