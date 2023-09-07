وقدر إجمالى عدد مستخدمى تطبيق قياس سرعة خدمات الإنترنت“speed test” بنحو 500 مليون عميل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته شركة“اتصالات مصر من &e”، اليوم الخميس، بمناسبة حصولها على جائزة أسرع شبكة محمول فى مصر من“أوكلا” العالمية.

وأكد باى، أن“أوكلا” تعمل منذ 15 عاما فى جمع معلومات من مستخدمى شبكات الاتصالات وتحليلها وتزويد المشغلين بالنتائج والإحصائيات من أجل حثهم على تحسين جودة خدمات الإنترنت وزيادة الاستثمار فى شبكات البنية التحتية للاتصالات.

وقال أحمد النبوى، المدير الإقليمى لشركة“أوكلا” فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن“أوكلا” تمتلك 16 ألفا من أجهزة الخوادم حول العالم ولديها شراكات مع الحكومات ومشغلى شبكات المحمول فى عدة دول منها مصر والفلبين وماليزيا وبريطانيا.

وأضاف النبوى، أن الشركة أجرت منذ تأسيسها وحتى الآن أكثر من 45 مليار عملية اختبار.

وأشار إلى أنه يتم تقييم شبكات المحمول بناءا على مؤشر يعتمد على رصد معايير فنية تتعلق بالشبكة لمدة 6 أشهر متصلة.