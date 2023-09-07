ستيفن باى:“أوكلا” تجرى 18 مليون اختبار لخدمات الاتصالات يوميًا حول العالم
التاريخ
9/7/2023 2:06:04 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال ستيفن باى، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة“أوكلا” العالمية، إن الشركة تقوم بإجراء نحو 18 مليون عملية اختبار لجودة شبكات الاتصالات عالميا كل يوم.
وقدر إجمالى عدد مستخدمى تطبيق قياس سرعة خدمات الإنترنت“speed test” بنحو 500 مليون عميل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته شركة“اتصالات مصر من &e”، اليوم الخميس، بمناسبة حصولها على جائزة أسرع شبكة محمول فى مصر من“أوكلا” العالمية.
وأكد باى، أن“أوكلا” تعمل منذ 15 عاما فى جمع معلومات من مستخدمى شبكات الاتصالات وتحليلها وتزويد المشغلين بالنتائج والإحصائيات من أجل حثهم على تحسين جودة خدمات الإنترنت وزيادة الاستثمار فى شبكات البنية التحتية للاتصالات.
وقال أحمد النبوى، المدير الإقليمى لشركة“أوكلا” فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن“أوكلا” تمتلك 16 ألفا من أجهزة الخوادم حول العالم ولديها شراكات مع الحكومات ومشغلى شبكات المحمول فى عدة دول منها مصر والفلبين وماليزيا وبريطانيا.
وأضاف النبوى، أن الشركة أجرت منذ تأسيسها وحتى الآن أكثر من 45 مليار عملية اختبار.
وأشار إلى أنه يتم تقييم شبكات المحمول بناءا على مؤشر يعتمد على رصد معايير فنية تتعلق بالشبكة لمدة 6 أشهر متصلة.
MENAFN07092023000202011048ID1107028757
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.