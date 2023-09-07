“اتصالات مصر” تستثمر 6 مليارات جنيه سنويًا لتطوير الشبكة
التاريخ
9/7/2023 2:06:04 PM
(MENAFN- Al-BoNews) يحيى: الشركة مستعدة لتكنولوجيا“الجيل الخامس” فور إطلاقها
قال عمرو فتحى، الرئيس التنفيذى لقطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات فى شركة“اتصالات مصر من &e”، إن شركته تستثمر 6 مليارات جنيه سنويًا لتطوير الشبكة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء.
وأوضح فتحى، أن“اتصالات مصر” تراهن على تقديم خدمات قيمة مضافة للعملاء من حيث التعريفة، والتواصل مع خدمة العملاء، والتكنولوجيا الجديدة، وتطبيق“ماى اتصالات”.
وقال أحمد يحيى، الرئيس التنفيذى لقطاع الأفراد بشركة“اتصالات من &e فى مصر”، إن شركته تستهدف نمو أرباحها فى المستقبل أسرع من السنوات الماضية.
وأضاف يحيى، أن الشركة مستعدة لتكنولوجيا وحلول الجيل الخامس فور إطلاقها.
جاء ذلك على هامش حصول شركة“اتصالات من &e” على جائزة أسرع شبكة فى مصر وفقًا لتصنيف“أوكلا” العالمية.
وقال ستيفين باى، رئيس شركة أوكلا العالمية، إن متوسط سرعة تحميل البيانات على شبكات المحمول فى مصر خلال النصف الأول من العام الجارى بلغ 24.82 ميجابايت، مقابل 7.32 ميجا لرفع البيانات.
وأضاف أنه تم إجراء اختبار على جودة الشبكات على 110510 هاتف محمول، منها 5308 جهاز آيفون 13 برو ماكس، و4359 هاتف آيفون 12 برو ماكس يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات، و4151 هاتف آيفون 11، و2897 هاتف آيفون 11 برو ماكس.
وأوضح أن“أوكلا” تمتلك نظاما إلكترونيا متقدما لرصد أى تلاعب يتم على الشبكة ويؤثر على القياسات، كما تتبع كافة المعايير والمواصفات القياسية فى عمليات رصد ومتابعة جودة الخدمات.
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