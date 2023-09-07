“اتصالات مصر” تستثمر 6 مليارات جنيه سنويًا لتطوير الشبكة

قال عمرو فتحى، الرئيس التنفيذى لقطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات فى شركة“اتصالات مصر من &e”، إن شركته تستثمر 6 مليارات جنيه سنويًا لتطوير الشبكة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء.

وأوضح فتحى، أن“اتصالات مصر” تراهن على تقديم خدمات قيمة مضافة للعملاء من حيث التعريفة، والتواصل مع خدمة العملاء، والتكنولوجيا الجديدة، وتطبيق“ماى اتصالات”.

وقال أحمد يحيى، الرئيس التنفيذى لقطاع الأفراد بشركة“اتصالات من &e فى مصر”، إن شركته تستهدف نمو أرباحها فى المستقبل أسرع من السنوات الماضية.

وأضاف يحيى، أن الشركة مستعدة لتكنولوجيا وحلول الجيل الخامس فور إطلاقها.

جاء ذلك على هامش حصول شركة“اتصالات من &e” على جائزة أسرع شبكة فى مصر وفقًا لتصنيف“أوكلا” العالمية.

وقال ستيفين باى، رئيس شركة أوكلا العالمية، إن متوسط سرعة تحميل البيانات على شبكات المحمول فى مصر خلال النصف الأول من العام الجارى بلغ 24.82 ميجابايت، مقابل 7.32 ميجا لرفع البيانات.

وأضاف أنه تم إجراء اختبار على جودة الشبكات على 110510 هاتف محمول، منها 5308 جهاز آيفون 13 برو ماكس، و4359 هاتف آيفون 12 برو ماكس يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات، و4151 هاتف آيفون 11، و2897 هاتف آيفون 11 برو ماكس.

وأوضح أن“أوكلا” تمتلك نظاما إلكترونيا متقدما لرصد أى تلاعب يتم على الشبكة ويؤثر على القياسات، كما تتبع كافة المعايير والمواصفات القياسية فى عمليات رصد ومتابعة جودة الخدمات.