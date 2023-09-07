تحليق 25 رحلة بالون طائر تحمل 550 سائحًا في سماء الأقصر

تحليق 25 رحلة بالون طائر تحمل 550 سائحًا في سماء الأقصر
التاريخ
9/7/2023 2:05:54 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
حلقت في سماء الأقصر، اليوم، 25 رحلة بالون، تحمل 550 سائحًا من جنسيات بمختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر؛ لمشاهدة المعابد والمقابر الأثرية.
وقال رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود- في تصريح، اليوم- إن طياري مطار البالون قاموا بإطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني باستئناف الرحلات،
وأجرى السائحون رحلاتهم معبرين عن سعادتهم للقيام بهذه السياحة المميزة لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبر الغربي.
وأشار إلى أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر إحدى أشهر المدن العالمية في هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا.
أ ش أ
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