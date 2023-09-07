Thursday, 07 September 2023 10:33 GMT

تحليق 25 رحلة بالون طائر تحمل 550 سائحًا في سماء الأقصر

9/7/2023 2:05:54 PM
(MENAFN- Al-BoNews) حلقت في سماء الأقصر، اليوم، 25 رحلة بالون، تحمل 550 سائحًا من جنسيات بمختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر؛ لمشاهدة المعابد والمقابر الأثرية.

وقال رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود- في تصريح، اليوم- إن طياري مطار البالون قاموا بإطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني باستئناف الرحلات،

وأجرى السائحون رحلاتهم معبرين عن سعادتهم للقيام بهذه السياحة المميزة لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبر الغربي.

وأشار إلى أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر إحدى أشهر المدن العالمية في هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا.


أ ش أ

MENAFN07092023000202011048ID1107028755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث