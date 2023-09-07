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وزارة السياحة تقرر مجازاة 13 شركة مخالفة بموسم العمرة الماضي

9/7/2023 2:05:54 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أصدرت وزارة السياحة والآثار، عددًا من القرارات الوزارية بمجازاة 13 شركة سياحة قامت بمخالفة الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة خلال الموسم الماضي لعام 1444هجريا والمعتمدة من وزير السياحة والآثار، إلى جانب مخالفتها للبرنامج المعتمد من الوزارة لتنفيذ رحلة العمرة لمجموعة من المعتمرين والذين قد تقدموا بشكاوى إلى الوزارة، وذلك من حيث السكن المتفق عليه ودون إخطار الوزارة بالتعديل وبالمخالفة لأحكام القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي للوزارة على تنظيم شركات السياحة لرحلات العمرة المصرية وحرص الوزارة على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمرة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية مخالفات.

من جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن قرارات الجزاءات الموقعة على هذه الشركات تتراوح ما بين إيقاف لمدة ثلاثة شهور أو شهر واحد، مشيرة إلى ضرورة التزام شركات السياحة بكافة الضوابط المُنظمة لتنفيذ رحلات العمرة والحج حفاظًا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين وشركات السياحة في مصر ولا سيما أن البوابة المصرية للعمرة تهدف أيضاً لتحقيق ما هو في صالح المعتمرين المصريين وشركات السياحة معًا.

وفي سياق متصل، تواصل الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحية ما تقوم به من مهام واختصاصات لضمان سير إجراءات موسم العمرة الجاري لعام 1445 هجرية، حيث تقوم أولاً بأول بالانتهاء من دراسة كافة المواقف القانونية لشركات السياحة التي تم رصد مخالفات لها وتم حجبها من تنفيذ رحلات العمرة بهذا الموسم حتى تنتهي من توفيق أوضاعها القانونية، ويتسنى بعد ذلك إتمام تفعيلها وتسجيلها ضمن الشركات المنظمة للعمرة على البوابة المصرية للعمرة.

وبدأت شركات السياحة في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهائها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة والتأكد من عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بها مُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، كان قد اعتمد في منتصف أغسطس الماضي، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات موسم العمرة الجاري لعام 1445 هجرية.


أ ش أ

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