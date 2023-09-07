عمومية“مرسيليا” تُقر توزيع 0.1 جنيه للسهم - جريدة البورصة
التاريخ
9/7/2023 2:05:44 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، على اعتماد حساب توزيع الأرباح عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.
وتبلغ قيمة الأرباح الموزعة على المساهمين 20.76 جنيه بما يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.1 جنيه للسهم، على أن يتم التوزيع على دفعتين متساويتين.
ووافقت الجمعية على القوائم المالية المستقلة المدققة، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.
تحولت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إلى ربح 52.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 16.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 138.2 مليون جنيه، مقابل 92.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وكانت ارتفعت خسائر شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 14.6 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 14.44 مليون جنيه خلال الفترة نفسها المقارنة من 2022.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 11.1 مليون جنيه، مقابل 28.1 مليون جنيه في الربع الأول من 2022.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، على تعديل مادتين بالنظام الأساسي للشركة.
وقررت العمومية تعديل المواد 3 و40 من النظام الأساسي للشركة.
وتحولت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري إلى خسارة 153.2 ألف جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بربح 26.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 466.93 مليون جنيه، مقابل إيرادات 546.78 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت صدقت الجمعية غير العادية لشركة“مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري”، على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 1 جنيه إلى 50 قرشاً.
وأوضحت الشركة أنه بذلك يصبح عدد الأسهم الموزع عليها رأسمال الشركة 207.64 مليون سهم.
ووافقت العمومية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
فيما اعتمدت العمومية العادية، عقود التأجير التمويلي مع شركة Ui finance للتأجير التمويلي.
كما قررت المصادقة على العقود والمعاملات التي تمت من مجلس الإدارة خلال الفترة.
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