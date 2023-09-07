وتبلغ المساحة الإجمالية للفروع الثلاثة نحو ألفى متر مربع، ومن المتوقع افتتاح الفروع آخر العام الجارى.

قام بتوقيع الشراكة عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وYAVUZ EROGLU الرئيس التنفيذى لشركة“كولنز”، بحضور عدد من قيادات مجموعة طلعت مصطفى وشركة كولنز.

وأعرب عمر هشام طلعت، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أن الشراكة مع شركة“كولنز” تأتى فى إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على التعاقد مع العلامات التجارية العالمية لتوفير مختلف الخدمات التجارية وتلبية احتياجات عملاء المجموعة بمختلف المشروعات.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذى لشركة“كولنز”:“يسعدنا توقيع شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى – أكبر مطور عقارى فى مصر – فى افتتاح فروعنا الجديدة فى المراكز التجارية المملوكة للمجموعة فى مدينتى وسان ستيفانو، ونتوقع تحقيق نجاحاً كبيراً للفروع الجديدة نظراً للإقبال الكبير من العملاء للتسوق فى كل من أوبن اير مول وأوول سيزونز بارك وسان ستيفانو مول”.

وتعد“كولنز” من أشهر العلامات التجارية التركية فى مجال الملابس الجاهزة، ولها أكثر من 600 فرع حول العالم، منها 10 فروع داخل مصر.

ويعد All Seasons Park من أحدث المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويقع فى جنوب مدينتى بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل والعديد من المجتمعات الجديدة فى شرق القاهرة.

ويقام المركز التجارى على مساحة 54 ألف متر مربع، ويضم 230 وحدة تجارية، ويعد وجهة مميزة للسكان والزوار، حيث يضم علامات تجارية توفر مختلف خدمات التسوق والترفيه وتناول الأطعمة، كما يوفر مختلف الخدمات الطبية من خلال العيادات الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.

ويعد أوبن آير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة فى مصر والشرق الأوسط، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة فى الهواء الطلق و8 مبانى تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع.

ويوفر الأوبن اير مول تجربة فريدة للتسوق من أفضل العلامات التجارية التى تتضمن مختلف الأنشطة التجارية، منها الأزياء والملابس الرياضية والأدوات المنزلية والأثاث والمجوهرات والإكسسوارات وملابس الأطفال والصحة والجمال بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات.

ويضم أوبن اير مول عدداً كبيراً من العلامات التجارية المعروفة، مثل كارفور هايبر ماركت وسينما رينسانس مدينتى و”إكستريم لاند” مركز الترفيه العائلى وقاعة الطعام“Food Hall” ويتواجد بها 34 علامة تجارية متنوعة لأفضل المطاعم المحلية والإقليمية والعالمية.

ويمكن لسكان مدينتى والزوار الوصول بسهولة إلى كل من All Seasons Park وأوبن اير مول، حيث يقع المركزان التجاريان على بعد من 10 إلى 20 دقيقة بالسيارة من الشروق والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الرحاب، كما أنهما يتمتعان بموقع استراتيجى بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس، ليقدما خدمات لما يقرب من 3.5 مليون نسمة من سكان تلك المناطق.

ويعد سان ستيفانو مول من أرقى وأكبر مراكز التسوق والترفيه فى الإسكندرية، وهو جزء من سان ستيفانو جراند بلازا، ويضم أكثر من 200 محل تجارى لأشهر وأكبر العلامات التجارية المحلية والدولية لمختلف الأنشطة.

ويتكون سان ستيفانو مول من 4 طوابق بإجمالى مساحة إيجارية تبلغ نحو 23.500 متر مربع، ويضم منطقتى مطاعم فاخرة ومنطقة ألعاب للأطفال ومجمع سينمات به 10 دور عرض، كما يضم جراج يتسع لنحو 1500 سيارة، ونجح المول فى جذب علامات تجارية عالمية لأول مرة فى محافظة الإسكندرية.