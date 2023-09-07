وشدد عطية على سرعة الإنتهاء من المسافة المتبقية لشبكات الانحدار بقرية غرب أسوان في أكتوبر القادم بطول 10 كم، من إجمالي 60 كم بأقطار تتراوح من 200 مللي إلى 600 مللي، وبالتوازي الإنتهاء من إنشاء 5 محطات للرفع، ومحطة المعالجة بطاقة 2000 م3 / يوم بنهاية العام الحالي وذلك ضمن مشروع متكامل للصرف الصحي بتكلفة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه، مكلفاً الهيئة والشركة المنفذة بإعادة الشئ لأصله في أي مسافة يتم إنتهاء العمل بها، ليعقب ذلك قيام قطاعات العمل الأخرى بأعمال الرصف والتطوير والتجميل ليساهم كل ذلك فى النهوض بالقرية سياحياً على أكمل وجه.





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