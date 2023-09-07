تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحي بقرية غرب أسوان بتكلفة 300 مليون جنيه - جريدة البورصة
التاريخ
9/7/2023 2:05:43 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم، على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل فى كافة قطاعات العمل العام، حتى يجني المواطنين ثمار ما يتم من إنجازات متتالية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ومن بينها قرية غرب أسوان، بإعتبار أن تحقيق مصلحة المواطن الأسوانى ذات أسبقية أولى في كافة المشروعات التى تتم على أرض المحافظة جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ لمناقشة المشروعات التي تم طرحها ضمن المبادرة بقرية غرب أسوان بحضور رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان المهندسة سوزان متولي، والمشرف على المشروعات بالمحافظة المهندس محمد صلاح، ومسئولي الشركة المنفذة .
وشدد عطية على سرعة الإنتهاء من المسافة المتبقية لشبكات الانحدار بقرية غرب أسوان في أكتوبر القادم بطول 10 كم، من إجمالي 60 كم بأقطار تتراوح من 200 مللي إلى 600 مللي، وبالتوازي الإنتهاء من إنشاء 5 محطات للرفع، ومحطة المعالجة بطاقة 2000 م3 / يوم بنهاية العام الحالي وذلك ضمن مشروع متكامل للصرف الصحي بتكلفة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه، مكلفاً الهيئة والشركة المنفذة بإعادة الشئ لأصله في أي مسافة يتم إنتهاء العمل بها، ليعقب ذلك قيام قطاعات العمل الأخرى بأعمال الرصف والتطوير والتجميل ليساهم كل ذلك فى النهوض بالقرية سياحياً على أكمل وجه.
أ ش أ
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