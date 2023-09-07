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تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحي بقرية غرب أسوان بتكلفة 300 مليون جنيه - جريدة البورصة

9/7/2023 2:05:43 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أكد محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم، على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل فى كافة قطاعات العمل العام، حتى يجني المواطنين ثمار ما يتم من إنجازات متتالية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ومن بينها قرية غرب أسوان، بإعتبار أن تحقيق مصلحة المواطن الأسوانى ذات أسبقية أولى في كافة المشروعات التى تتم على أرض المحافظة جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ لمناقشة المشروعات التي تم طرحها ضمن المبادرة بقرية غرب أسوان بحضور رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان المهندسة سوزان متولي، والمشرف على المشروعات بالمحافظة المهندس محمد صلاح، ومسئولي الشركة المنفذة .

وشدد عطية على سرعة الإنتهاء من المسافة المتبقية لشبكات الانحدار بقرية غرب أسوان في أكتوبر القادم بطول 10 كم، من إجمالي 60 كم بأقطار تتراوح من 200 مللي إلى 600 مللي، وبالتوازي الإنتهاء من إنشاء 5 محطات للرفع، ومحطة المعالجة بطاقة 2000 م3 / يوم بنهاية العام الحالي وذلك ضمن مشروع متكامل للصرف الصحي بتكلفة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه، مكلفاً الهيئة والشركة المنفذة بإعادة الشئ لأصله في أي مسافة يتم إنتهاء العمل بها، ليعقب ذلك قيام قطاعات العمل الأخرى بأعمال الرصف والتطوير والتجميل ليساهم كل ذلك فى النهوض بالقرية سياحياً على أكمل وجه.


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