ناقشت شركات المطور الصناعى وعدد من المستثمرين فرص نمو نشاط التطوير الصناعى فى السوق المصرى، والإجراءات المطلوبة لدعم شركات المطور الصناعى، والنظام الأفضل لتخصيص الأراضى بآلية المطور الصناعى، والخدمات التى تقدمها شركات المطور للمستثمرين، وذلك خلال النسخة السابعة من سلسلة المائدة المستديرة“ثنك كوميرشال”.

وطالبوا باستمرار الحكومة فى طرح الأراضى الصناعية لتنشيط السوق وتحفيز شركات جديدة لدخول السوق المصرى، كما طالبوا بعقد اجتماعات مستمرة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل المشكلات المتراكمة وإفساح الطريق أمامهم.

وانعقدت الجلسة بعنوان“المطور الصناعى.. نشاط جديد للتنمية”، والتى أدارها الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب.

وقال الدكتور شريف الجبلى، إن الأراضى الصناعية تعد عنصر أساسى للتنمية الصناعية، إلا أن هناك العديد من العوائق أمام فرص نمو نشاط التطوير الصناعى فى السوق المصرى.

وأضاف أن التطوير الصناعى يواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية، داعيًا الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمطورين الصناعيين لعقد لقاءات موسعة للتوصل إلى حلول تساهم فى توفير أرض صناعية مرفقة أمام المستثمرين.

وأوضح الجبلى أن الأراضى الصناعية هى الخطوة الرئيسية لبداية عملية الاستثمار الصناعى، وبالتالى لابد من تخصيصها للمستثمرين بأسعار مخفضة لتمكينهم من تحقيق خطة التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة بنهاية 2030.

وأشار إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع فى ترفيق الأراضى الصناعية، لكنها بالتأكيد لن تستطيع أن تلبى احتياجات المستثمرين بشكل كامل ولابد من مساندة القطاع الخاص لأنه الشريك الرئيسى فى النهوض بالاقتصاد المصرى.

وقال الجبلى، إن مصر تتطلع إلى التوسع فى العملية التصديرية خلال الفترة المقبلة، وتشجيع الشركات على تلك الخطوة يحتاج إلى حزم كبيرة من التسهيلات فى مقدمتها الأرض بأسعار مخفضة أو توفير أرض مرفقة.

وأضاف أن مصر تسعى إلى توطين ما يقرب من 152 سلعة يتم استيرادها من الخارج أبرزها صناعة السيارات ومستلزمات التصنيع، لذا لابد من التأكد من وجود أرض صناعية جاهزة.

وقال الجبلى، إن الصناعة المصرية تحتل المركز الثالث عربيًا بعد السعودية والإمارات والمركز الـ38 عالميا وهو تصنيف لا يليق بمصر، وعلى الحكومة والقطاع الخاص العمل بالتوازى لحل جميع المشكلات التى تخيم على حركة الاستثمار الصناعى ولايجب أن تتعامل مع كل موضوع بشكل منفصل عن الآخر.

وقال باسل شعيرة المدير العام لمجموعة بولاريس باركس للتطوير الصناعى، إن هناك منطقتين صناعيتين فى مدينة السادس من أكتوبر، ومنطقة السادات الصناعية تم ترفيقهم وتنفيذهم بالكامل من قبل المطور الصناعى، وحاليًا تلك المصانع تحت التشغيل، وتم تشغيل مصانع أكتوبر بنسبة وصلت إلى 90% حاليًا.

وأضاف شعيرة، أن الحكومة تطرح أراضى صناعية، إلا أن معظم الطرح يتجه إلى السماسرة، لأن الطرح يقوم على أسعار غير حقيقية، بينما ذلك الأمر لا ينطبق على المطور الصناعى الذى يعتمد على أسعار حقيقية فلا يوجد مجال لتدخل السماسرة.

وأكد المدير العام للمجموعة، أن المناطق الصناعية التى تم إنشائها من خلال المطورين الصناعيين، تتمتع بمرافق وخدمات متكاملة، حيث إن المطور الصناعى لديه مرونة فى تحقيق رغبات المستثمرين وتوفير المرافق وفق احتياجاته الفعلية.

وأشار إلى أن متوسط الأسعار المطروحة من قبل المطورين يختلف حسب المنطقة والسعر الذى باعت به الحكومة الأرض والمدخلات الأخرى الخاصة بتكلفة التنفيذ، لافتًا إلى أن سعر الأرض زاد كثيرًا منذ 2018، بسبب الزيادات التى طرأت على أسعار مدخلات الترفيق.

وتابع شعيرة: ((وصل سعر المتر فى مدينة السادات الصناعية نحو 1500 جنيه، وقد يرتفع قليلا بسبب الزيادة التى طرأت على التكلفة مثل أسعار مواد البناء والترفيق التى ارتفعت من 100% إلى 150% ولابد من الوصول إلى تسهيلات فى السداد مع البنوك تصل إلى 5سنوات)).

وأشار إلى توفير وحدات جاهزة للتشغيل مساحتها حوالى 400 متر، معتبرا أن هذا النموذج ناجح فى بعض المدن، وفاشل فى مدن أخرى، حيث يجب خلاله اختيار التجمعات القريبة من المناطق السكنية أو المناطق الصناعية القائمة، والحكومة قامت وحدها بتنفيذ 17 مجمع ناجح بهذا الشكل.

وقال إن أسعار الأراضى التى تباع من خلال المطور معقولة للغاية وأفضل من التى تباع من قبل الحكومة، وتابع:“لو افترضنا أن الأرضى تباع من قبل المطورين بأسعار 2000 جنيه للمتر المربع، من الممكن أن تسترد منه فى شكل تطوير وضمان مرافق”.

وأضاف شعيرة:“المناطق الصناعية التى نفذت بنظام المطور الصناعى نسب الإشغال فيها أعلى من التى تمت من خلال الحكومة”.

واستطرد أن ((المطور يوفر المرافق التى يحتاجها المستثمر، ولديه قدرة على المرونة من أجل إرضاء المستثمر)).

أوضح أن كل الجهات الأجنبية التى تستعين بها الحكومة للتقييم والإشراف على المناطق الصناعية مثل البنك الدولى أو الاتحاد الأوروبى يفضلون نموذج المطور الصناعى، لعدم وجود سلبيات أو تجربة نتائجها على أرض الواقع سلبية.

وقال أحمد رضوان مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الدولة خصصت مساحة 22.9 مليون متر مربع للأراضى الصناعية، ومنذ 2007 تم الاهتمام بالمطور الصناعى الذى عمل على استلام الأرض وتنفيذها وتطويرها، حيث إن فكرة المطور الصناعى تقوم على الشراكة بين الدولة والمطور والمستثمر.

وتابع رضوان:“المطور يستهدف المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى، والمطور يتعاقد مع المستثمر وهناك شروط وضوابط يتم تطبيقها بغرض إنجاح المشروعات التى تقام على أرض المطور”.

واشار رضوان إلى نمو المساحات المخصصة للمطورين الصناعيين، وأنه تم الاتفاق على تعديل العقد بين هيئة التنمية الصناعية والمطورين الصناعيين بشأن ترخيص الأراضى الصناعية لهم.

وسأل شريف الجبلى أحمد رضوان ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن ترخيص أراض صناعية للمطورين خلال الفترة المقبلة، وأجاب ((لن يتم تطوير أى أرض جديدة قبل تطوير التى استلموها وتشغيلها)).

وتحدث محمد القماح الرئيس التنفيذى لمجموعة السويدى للتنمية الصناعية، عن تجربة التطوير الصناعى، قائلا ((إن مجموعة السويدى تمكنت من التوسع فى الأراضى الصناعية خارج مصر، وبالنسبة لمصر تم التوسع فى المدن الرئيسية التى يتواجد فيها الأنشطة الصناعية)).

وتابع القماح: ((السويدى لديها استثمارات كبرى، بداية من الأراضى، والشركة قدمت تسهيلات فى السداد للمستثمرين ويوجد توسع فى هذه التجربة)).

وأضاف أنه تم تخصيص أراضى من الدولة ولم تستغل الاستغلال الأمثل، وهذا شكل عائق على الدولة للمطورين، مضيفا أن المطور الصناعى يستطيع العمل من خلال حق الانتفاع الذى يحتاج إلى نوعية معينة من المستثمرين.

وأوضح القماح أن مصر لديها مقومات جيدة للصناعة لذلك يجب تقديم دعم من الدولة للمطورين الصناعيين الذين لديهم دراسات كاملة للتطوير الصناعى، مطالبًا بتوفير أراضى جديدة على أن تكون مرفقة بالكاملة ((المرافق هى روح الصناعة)).

وقال المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لشركة“cpc” مصر للتطوير الصناعى، إن الحكومة لديها أراضى تبيعها بـ6 أو 7 آلاف جنيه للمتر، بالإضافة إلى مطالبة المطور الصناعى بتوفير المياه والكهرباء، وهو ما يمثل عائق كبير يواجه عملية التطوير الصناعى، وتابع: المطور لا يبيع أقل من 5 آلاف متر بسبب تكلفة المرافق.

وأضاف بهاء الدين، أن كل مليون متر من الأراضى الصناعية يحقق استثمار مباشر للصناعة فى الدولة بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه وما يقرب من 12 ألف فرصة عمل، مشددًا على وجوب الاهتمام بالتطوير الصناعى، والذى يعتبر قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر.

وطلب بهاء الدين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ضرورة وضع روشتة علاجية لتطوير الصناعة، قائلاً ((إن الصناعة فى مصر تحتضر بسبب المشكلات والتحديات التى تواجهها خلال الفترة الحالية)).

وأشار إلى أن شركة سى بى سى، بدأت كمطور صناعى فى السعودية ثم انتقلت إلى السوق المحلى وحصلت على مليون ونص المليون متر مربع وبدأت عملية التطوير.

وتابع بهاء الدين:“الدولة من عام 2008 إلى عام 2016 لم تطور سوى 6 ملايين متر مربع، لكن المطور الصناعى استطاع خلال فترة زمنية قصيرة تطوير 14 مليون متر مربع تقريبًا حتى الآن”.

وأشار إلى أن الدولة تتعامل مع المطور الصناعى على أنه سمسار، حيث أن الدولة تبيع له الأرض بدون مرافق، لذلك فإن تهيئة المناخ أمام المستثمرين بنظام المطور الصناعى سيساهم فى التخفيف على المستثمرين الصناعيين فى رفع جزء كبير من التكاليف عنهم.

وتابع بهاء الدين: نحن نعمل بطريقتين الأولى رأسياً من خلال اختيار نوعية العملاء الذين يتم التعاقد معهم، والثانى أفقيًا من خلال رؤية ونوعية النشاط الذى يتم توفير الأرض له.

وذكر أن ((الاستثمار الحقيقى فى الصناعة وهى أمر أساسى لنهضة مصر، لذلك يجب أن تولى الدولة أهمية كبيرة للتطوير الصناعى، فالمستثمر الذى سيقوم بالاستثمار فى الصناعة لا يمكن أن يترك مصر)).

ووفقًا لوزارة التجارة والصناعة بلغ عدد المناطق الصناعية المعتمدة على مستوى الجمهورية 147 منطقة صناعية تابعة لـ7 جهات بإجمالى مساحة تصل إلى نحو 1.7 مليون فدان.

وأكدت الوزارة فى بيان لها، أن عدد المناطق الصناعية بنظام المُطوّر الصناعى يصل إلى 17 منطقة صناعية، بإجمالى مساحة تصل إلى 22.7 مليون متر مربع حتى الآن.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إن المطور الصناعى له دور والدولة لها دور فى تطوير الأراضى، وهيئة التنمية الصناعية ليس غرضها الربح، إلا أن أغلب الأراضى الصناعية تتسرب إلى السماسرة، لذلك يجب تعديل النظام الخاص بتخصيص الأراضى ووجود مراقبة شديدة على التشغيل.

واضاف شعبان، أن تخصيص الأراضى بنظام حق الانتقاع يتم العمل به فى جمعيات الفيوم، ويكون حق الانتفاع سنة أو سنتين ثم يمكن نقل للملكية، إلا أنه من المشكلات التى تواجههم هو عدم وجود سور حول المنطقة الصناعية، قائلًا ((يجب النظر إلى تلك الأخطاء التى قد لا يكون من الممكن إصلاحها)).

وأشار إلى أن المشكلات الحقيقية ليست فى الأراضى الصناعية فقط ولكن القرارات والحوافز التى تطلقها الحكومة لدعم الصناعة لا تفعل بشكل سريع.

وأوضح شعبان، أنه يأمل أن يتبنى المجلس الأعلى للاستثمار فكرة التكامل الصناعى بين الصناعات الصغيرة والمصانع الكبرى حيث إن 70% من الصناعات القائمة فى مصر هى صناعات تجمعية ولذلك لا بد من التفكير فى الصناعة بحد ذاتها التى تمكن من إنتاج منتج صناعى متكامل.

وقال إن هناك أراضى يأخذها سماسرة بطريقة غير مباشرة، ما يجعل هناك ضرورة ملحة لتعديل نظام تخصيص الأراضى العامة، ووضع مراقبة شديدة على من يشترى الأرض لمدة تتراوح من 6 شهور إلى سنة أو حتى التشغيل، وإذا استغلت بشكل غير صحيح أو لم يتم تشغيلها يتم سحبها وتغريم المستثمر غير الجاد.

وطالب معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، الحكومة بمنح المطور الصناعى أهمية قصوى بجانب الاستمرار فى طرح الأراضى أمامه للتجهيز والترفيق، ومساعدة المستثمر الأجنبى للوصول إلى أرض مرفقة حتى لا يضطر إلى الاستثمار فى دولة أخرى.

وأشار راشد إلى أن الاستثمار الحقيقى الذى تقوم عليه اقتصاديات الدول المتقدمة هو الاستثمار الصناعى وليس بيع وحدة سكنية أو تصدير عقار، والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يحتاج إلى 250 مليار دولار ناتج إجمالى صناعى.

وأضاف أن الصناعة يجب أن ينظر لها من منظور أخر ويفتح المجال أمام كل مستثمر جاد، والتصدى لكافة التحديات التى تقف أمامه، قائلا:“النهاردة بتسلمنى الأرض بعد يومين أو 3 يحضر مسئول الضرائب يطالب بتحصيل قيم معينة”.

وقال الدكتور محمد عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة مكتب“ECB” للاستشارات الهندسية، إنهم أشرفوا على ما يزيد على 43 ألف فدان خاصين بمشروعات سكنية وصناعية، مشيرا إلى حدوث تأخيرات فى شغل الأراضى.

وأشار عبد الغنى إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه تطوير الأراضى هى ارتفاع سعر بيع الأراضى التى تبلغ 7 الآف جنيه للمتر، وعدم وجود تمويل للترفيق من قبل الحكومة، ولتطوير سوق الأراضى الصناعية اقترح تخفيض قيمة الضرائب والجمارك للمعدات الصناعية.

ولفت إلى ضرورة وجود تشريعات لصالح المطور الصناعى، نظراً لأنه يساهم فى توفير أراضى صناعية ذات جودة مرافق مرتفعة ما يؤدى إلى توفير تكاليف التشغيل.

وقال عبد الغنى، إن وجود رؤية شاملة لدى المطور الصناعى تجعل دوره مختلفاً مقارنة بدور هيئة التنمية الصناعية التى تمتلك مناطق صناعية بها أكثر من 140 جهازا مثل جهاز تنمية الصعيد.

وأضاف أنه يجب تقديم مزايا تفضيلية للمطورين الصناعين تساهم فى تخفيض التكلفة عليهم بما ينعكس بشكل إيجابى على المستثمرين، نظراً لقدرة المطور على تقديم الأراضى بأسعار أقل من الوقت الحالى.

وأوضح أن مكتب“ECB” يساهم فى مساعدة المطورين الصناعين بالمشاركة فى إعداد دراسات تتضمن طريقة تقليل التكلفة.

وتحدث أحمد الرفاعى، الرئيس التنفيذى لشركة إيرا إيجيبت للتسويق العقارى، قائلًا ((إن السوق عبارة عن عرض وطلب، لذلك عندما ننظر إلى التطوير الصناعى نجد أنه ظهر فى مصر سنة 1998، و يوجد فى مصر حاليًا 7 مطورين صناعيين، وحوالى 20 منطقة صناعية، لذلك نواجه إشكالية فى زيادة هذا العدد”.

وأضاف أنه على عكس المتصور، فإن الطلبات على الوحدات الصناعية تأتى لكل مناطق مصر، فى حين أن التطوير الصناعى فى مصر يحدث فقط فى 4 مدن هى 6 أكتوبر والعين السخنة والعاشر من رمضان ومدينة السادات، لذلك ينبغى على الحكومة أن تضع خطة لتطوير الأراضى، ومنح امتيازات للمطورين لإحداث ثورة صناعية جديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد طالب الجهات المختصة بطرح الأراضى الصناعية بدراسة الضوابط التى سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضى بنظام المُطوّر الصناعى، وأهمها أن يكون ذلك فى مدن الجيل الرابع، وتكون هناك ضوابط للمساحات المخصصة، وكذلك متابعة أعمال التنمية للأراضى المخصصة.

كما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن 7 مطورين صناعيين تقدموا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ للحصول على أراضٍ لتطويرها، بمساحات مقترحة تصل إلى نحو 13 مليون متر مربع.

وأشار إلى أن الضوابط المطلوبة تتمثل فى تخصيص الأرض على مرحلتين، بحيث تكون المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى، ويتم إنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمبانى وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية.

وتضم الضوابط أيضا التى وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية أن يتم سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وفى حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد.

وقال محمد خميس شعبان، إن التحديات التى تواجه السوق خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد عقب الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت الأعباء على القطاع الصناعى.

وأضاف شعبان أن المساهمة فى حل تلك التحديات يدعم المصانع القائمة ويفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح شعبان أن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرارا خلال الفترة الأخيرة لدعم الاستثمار وتوطين الصناعات المستوردة محلياً للتعامل مع أزمة العملة.

وتضمنت القرارات التى وافق عليه المجلس خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية.

بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

ودعا معتصم راشد إلى التوسع فى إقامة مناطق حرة خاصة ضمن مشروعات التطوير الصناعى فى محاولة لتحقيق تنوع فى الأراضى الصناعية المتاحة لتحقيق أهداف الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف راشد أن مستثمرى المناطق الحرة الخاصة يتكبدون أموالا طائلة فى عملية الترفيق، خاصة وأن المناطق التى توفرها الدولة فى أغلب الأحيان غير مرفقة.

ووافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، والتى تسمح بإقامة مشروعات خدمية بنظام المناطق الحرة الخاصة وفق رؤية الوزير المختص.

وسمح القانون بالموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط.

ووفقًا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعى، والدفاع المدنى والحريق، وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن، أو وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع.

كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر فى مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه.

وقال المعتز بهاء الدين، إن نشاط التطوير الصناعى يختلف فى البيع عن القطاع العقارى، إذ أن الشركات المطورة مجبرة على البيع قبل الإنشاء، وذلك لوجود نحو 4000 كود للصناعة، وكل منشأة تختلف عن الأخرى فى متطلباتها، ولذلك فإننا نقوم ببيع الأراضى مرفقة للمصنعين، ليقوموا ببناء المصانع وفق متطلباتهم سواء تبعا لشكل الماكينات والآلات والمساحات المخصصة لكل منها ودورة العمل داخل المصنع والمراحل التى يمر بها المنتج من بدايته وحتى خروجه.

وأشار إلى أن هناك 4 شروط رئيسية يتم بناء عليها اختيار الأراضى، يتمثل أولها فى طبيعة الأرض والمرافق الواصلة لها، والثانى أن تكون قريبة من توافر العمالة لتقليل التكلفة، والثالث قربها من الأسواق ومناطق البيع أو مناطق جلب المواد الخام، والرابع قربها من الطرق الرئيسية لنقل البضائع.

وقال إن أبرز ما يميز الوحدات الجاهزة فى مجمعات المطور الصناعى عن غيرها، هو أن الأمر أشبه بما يتم فى القطاع العقارى، من خلال الخدمات التى تقدمها شركات القطاع الخاص، فنحن فى المطور الصناعى، دورنا لا يقف عند تطوير المجمع وبيعه، وإنما مسؤوليتنا الخدمات والمرافق، وإدارة الشبكات، سواء المياه أو الكهرباء أو الصرف أو الحماية من الحريق، وضمان ألا يقف المصنع ثانية واحدة، أو تكون هناك مخلفات، إلى جانب الأمن المتواجد على مدار اليوم، ومقابل ذلك يتم تحصيل مصاريف صيانة سنوية من المصانع.