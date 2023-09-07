وظهر في الفيديو شعار نادي ليفربول وبعض لاعبي الفريق، وعندما ظهر صلاح صرخ كلوب "لا" في إشارة إلى رفضه مغادرة النجم المصري لفريقه.

وفي نفس الفيديو، سخر حساب نادي الاتفاق من الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات، بعدما أعلن من قبل عن اقتراب غراي من الانتقال إلى نادي الشباب السعودي.

وكان غراي قريبا بالفعل من الانتقال لنادي الشباب الذي قدم عرضا رسميا لإيفرتون لضمه قبل أيام، قبل أن تتحول وجهته نحو فريق الاتفاق.

ولعب غراي الذي يحمل الجنسية الإنجليزية أيضا ودافع عن ألوان المنتخبات العمرية بين 2014 و2019 قبل أن يختار اللعب مع المنتخب الجامايكي الأول في بداية الصيف الحالي، مع إيفرتون منذ صيف 2022 وخاض معه 75 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 12 هدفا.

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