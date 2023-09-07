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موسكو: تسليم أوكرانيا الأموال الروسية المجمدة غير قانوني

9/7/2023 10:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا ستتقدم بدعاوى قضائية ضد تجميد الأموال الروسية في الخارج، مبيناً أن قرار واشنطن تخصيص الأموال المُجمدة لدعم أوكرانيا عمل غير قانوني.


وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:" إن موسكو تقيّم قرار واشنطن هذا بشكل سلبي تماماً، نحن نعتبر القرار عملاً غير قانوني".


وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن خلال زيارته لكييف أمس الأربعاء، عن تسليم الأصول التي تمت مصادرتها من رجال أعمال روس لأوكرانيا.


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