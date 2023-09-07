موسكو: تسليم أوكرانيا الأموال الروسية المجمدة غير قانوني

موسكو: تسليم أوكرانيا الأموال الروسية المجمدة غير قانوني
التاريخ
9/7/2023 10:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا ستتقدم بدعاوى قضائية ضد تجميد الأموال الروسية في الخارج، مبيناً أن قرار واشنطن تخصيص الأموال المُجمدة لدعم أوكرانيا عمل غير قانوني.
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:" إن موسكو تقيّم قرار واشنطن هذا بشكل سلبي تماماً، نحن نعتبر القرار عملاً غير قانوني".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن خلال زيارته لكييف أمس الأربعاء، عن تسليم الأصول التي تمت مصادرتها من رجال أعمال روس لأوكرانيا.
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