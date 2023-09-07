ظهور مذنب نيشيمورا في سماء الأردن



وأوضح رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، أن مذنب نيشيمورا المكتشف حديثا والذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى الفلكي الياباني هيديو نيشيمورا، الذي اكتشفه في 12 آب 2023، وهو مذنب طويل الأمد، إذ يحتاج إلى زمن طويل نسبيا قرابة 435 سنة لكي يدور دورة كاملة حول الشمس؛ لذا ستكون الفرصة نادرة لرصده أو رؤيته، حيث يتحرك في السماء مع ذيل غباري رفيع.



ويقترب نيشيمورا في مداره حول الشمس من الحضيض في 18 أيلول الحالي؛ حيث يكون على بعد 34 مليون كيلومتر تقريبا، وأقرب ما يمكن من الأرض يكون في 13 أيلول حيث يكون على بعد 128 مليون كيلومتر.



ولفت السكجي إلى أن أقصى سطوع للمذنب بالنسبة لمدينة عمّان وضواحيها يوم الأحد 17 أيلول حيث يكون ارتفاعه عند غروب شمس الأحد حوالي 11 درجة، واستطالته الشمسية حوالي 12 درجة، ويمكث في السماء حوالي ساعة بعد غروب الشمس، ويكون في برج العذراء ويبتعد عن الشمس حوالي 34 مليون كيلومتر، وعن الأرض حوالي 137 مليون كيلومتر، ويغيب تحت الأفق الساعة 7:34 مساء، وقدره حوالي 5، وهناك صعوبة بالغة لرؤيته بالعين المجردة بسبب وهج الشمس عند الغروب، ويحتاج رصده إلى فلكي متمرس ومحترف، وبعد هذه الفترة نحتاج إلى 435 سنة لرؤيته أو رصده مرة أخرى.



وذكر أن هذا المذنب لا يشكل أي خطورة على الأرض حيث إن مداره معروف ومحسوب بدقة عالية.



والمذنبات هي قطع من الصخور والجليد تدور حول الشمس، وعندما تقترب من الشمس يسخن المذنب ويتحرر غاز جليدي وهو الذيل الطويل الذي نراه خلف المذنب، وعند اقتراب جزء من هذا الحطام إلى الغلاف الجوي تحدث الشهب والكرات النارية، ويعتقد أن هذا المذنب مرتبط بزخات شهب سيجما هيدريس الذي ينشط في الفترة من 22 تشرين الثاني إلى 18 كانون الثاني (ويبلغ ذروته في 30 تشرين الثاني تقريبًا).

