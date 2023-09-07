الأمير هاري يوجه نصيحة لميسي (فيديو)

ونشرت صحيفة "ديلي ميل"، فيديو للأمير البريطاني وهو يرد على مشجع طلب منه توجيه رسالة واحدة لميسي، حيث قال: "ضعها (الكرة) في الشبكة (يا ميسي)" قبل أن يضحك وتبتعد الكرة.

وكان الأمير هاري يتحدث إلى المشجع في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس في الملعب قبل ثوان فقط من دعوته للقاء ميسي، حيث ربما يكون قد نقل كلمات نصيحته إلى النجم الأرجنتيني.

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