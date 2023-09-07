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الأمير هاري يوجه نصيحة لميسي (فيديو)

9/7/2023 10:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم الأمير البريطاني هاري نصيحة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما تابعه من المدرجات وهو يهدر فرصة هدف محقق خلال مباراة فريقه إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي.
وفي الدقيقة 37 من المباراة التي أقيمت الاثنين الماضي في لوس أنجلوس، انفرد ميسي، نجم إنتر ميامي، بحارس نادي لوس أنجلوس، جون مكارثي، لكن "البرغوث" على غير عادة لم ينجح في التسجيل بعدما تصدى الحارس ببراعة لكرته.
ورغم فشله في التسجيل، نجح ميسي في صناعة هدفين، ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجلوس ويمدد سلسلة خالية من الهزيمة لفريقه في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ وصول النجم الأرجنتيني، وهو رقم قياسي للنادي.
ومع ذلك، بدا الأمير هاري الذي تابع المباراة من المدرجات غير راض عن عدم هز ميسي لشباك لوس أنجلوس تحت نظره.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل"، فيديو للأمير البريطاني وهو يرد على مشجع طلب منه توجيه رسالة واحدة لميسي، حيث قال: "ضعها (الكرة) في الشبكة (يا ميسي)" قبل أن يضحك وتبتعد الكرة.

وكان الأمير هاري يتحدث إلى المشجع في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس في الملعب قبل ثوان فقط من دعوته للقاء ميسي، حيث ربما يكون قد نقل كلمات نصيحته إلى النجم الأرجنتيني.

ملاعب

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