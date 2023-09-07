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بريطانيا: السجين الهارب متَّهَم بجمع معلومات لصالح إيران

9/7/2023 10:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تُرجّح أجهزة الأمن البريطانية أن الرجل الذي هرب من سجن في غرب لندن، أمس الأربعاء، كان يحاول جمع معلومات لصالح إيران.


وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن دانييل عابد خليفة متّهم بجمع معلومات ((قد تكون مفيدة لعدو))، مشيرةً إلى أن ((العدو)) المشار إليه في الاتهام هو إيران. وكان من المقرر أن يمْثل خليفة للمحاكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.


وأكّدت شرطة لندن، أمس الأربعاء، أنّ عنصراً في الجيش البريطاني موقوف بتهم مرتبطة بالإرهاب وبانتهاك قانون الأسرار الرسمية فرّ من سجنه. ويُعتقد أنّ خليفة، الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، فرّ من سجن واندسوورث في جنوب لندن قرابة الساعة الثامنة من صباح أمس الأربعاء.

وعزّزت السلطات البريطانية الدوريات الأمنية عند النقاط الحدودية لمنع خليفة من مغادرة البلاد، مما تسبب في طوابير انتظار طويلة بميناء ((دوفر)) وتأخير المسافرين من مطارات هيثرو وغاتويك.

ورغم ذلك، فإن بعض الجهات رجّحت أن يكون خليفة قد غادر البلاد بالفعل. وقال بيري بنتون، وهو كبير محققين سابق في شرطة لندن، لـ((بي بي سي))، إن خليفة ((خطَّط لهروبه بعناية))، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الطرق قد يكون استخدمها للفرار، بما في ذلك محطّات القطارات والموانئ.

الشرق الأوسط

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