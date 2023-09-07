الامن العام : هذا ماحدث في القويسمة مساء الاربعاء
التاريخ
9/7/2023 10:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ضبط عاملون في إدارة البحث الجنائي أمس الأربعاء شخصا ثلاثينيا مطلوب في عدد من القضايا إحداها القتل القصد إثر كمين محكم في منطقة القويسمة شرقي العاصمة عمان ، وفق مصدر أمني.
وأضاف المصدر أن الأجهزة المعنية باشرت التحقيقات تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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