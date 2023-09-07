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الامن العام : هذا ماحدث في القويسمة مساء الاربعاء

9/7/2023 10:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ضبط عاملون في إدارة البحث الجنائي أمس الأربعاء شخصا ثلاثينيا مطلوب في عدد من القضايا إحداها القتل القصد إثر كمين محكم في منطقة القويسمة شرقي العاصمة عمان ، وفق مصدر أمني.
وأضاف المصدر أن الأجهزة المعنية باشرت التحقيقات تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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