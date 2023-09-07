الحياري : 190 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بدء تشغيله



وأكدت الحياري في بيان، أن إدارة المناطق التنموية "مستمرة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي الموقع" مبينة أن المشروع "سيسهم في تعزيز فرص الاستثمار لإقامة فنادق ومطاعم وأسواق تجارية ومخيمات بيئية وأكواخ خشبية ومسارات رحلات بيئية ومركز مؤتمرات".



وأضافت أن التلفريك "يشهد إقبالا متزايدا من الزوار الراغبين بالاستمتاع بمساراته بين أحضان الطبيعة والأجواء الخلابة التي تتميز بها محافظة عجلون".

