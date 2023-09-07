Thursday, 07 September 2023 07:32 GMT

الحياري : 190 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بدء تشغيله

9/7/2023 10:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل عدد زوار تلفريك عجلون منذ تشغيله إلى 190 ألف زائر أردني ومن جنسيات أخرى، بحسب المديرة العامة للمناطق التنموية أروى الحياري، الخميس.


وأكدت الحياري في بيان، أن إدارة المناطق التنموية "مستمرة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي الموقع" مبينة أن المشروع "سيسهم في تعزيز فرص الاستثمار لإقامة فنادق ومطاعم وأسواق تجارية ومخيمات بيئية وأكواخ خشبية ومسارات رحلات بيئية ومركز مؤتمرات".


وأضافت أن التلفريك "يشهد إقبالا متزايدا من الزوار الراغبين بالاستمتاع بمساراته بين أحضان الطبيعة والأجواء الخلابة التي تتميز بها محافظة عجلون".


MENAFN07092023000208011052ID1107027807

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث