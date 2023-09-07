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روسيا تحذّر: المناورات الأميركية-الأرمينية ستقوّض الاستقرار في القوقاز

9/7/2023 10:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر الكرملين، اليوم (الخميس)، أن المناورات التي تعتزم الولايات المتحدة وأرمينيا إجراءها الأسبوع المقبل تهدّد بتقويض الاستقرار في منطقة القوقاز، في وقت تتهم يريفان حليفتها التقليدية موسكو بعدم أداء الدور المتوقع منها في ظل التوتر مع باكو، حسبما أفادت ((وكالة الصحافة الفرنسية)).


وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: ((من الواضح أن إجراء مثل هذه المناورات لا يسمح باستقرار الوضع في المنطقة أو تعزيز أجواء الثقة المتبادلة))، مشدداً على أن بلاده تواصل ((أداء مهامها بوصفها ضامناً للأمن)) الإقليمي رغم الانتقادات الأرمينية.

الشرق الأوسط

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