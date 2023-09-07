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نواب لم يقدموا أي مداخلة تحت قبة البرلمان - أسماء

9/7/2023 10:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت بطاقات تقييم الأداء للبرلمانيات والبرلمانيين واللجان الدائمة ضمن العام الثالث من البرلمان التاسع عشر، الصادرة عن مركز الحياة راصد اليوم الخميس، عن أسماء 7 نواب لم يتقدموا بأي مداخلة تحت القبة خلال العام الثالث للمجلس.
وتاليا أسماء النواب:
- خلدون الشويات
- نصار القيسي
- صالح الوخيان
- عبدالحليم الحمود
- ذياب المساعيد
- أسامة القوابعة
- نواف خوالدة

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