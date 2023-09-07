علاقة باسل خياط و هند صبري الى الواجهة بسبب فيديو متداول
التاريخ
9/7/2023 10:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو قديم جمع كل من الممثل السوري باسل خياط و الفنانة المصرية هند صبري وثق ردة فعل هند عند رؤيتها لـ باسل وزوجته في مهرجان الجونة السينمائي عام 2021.
وتفاعل الجمهور مع الفيديو مستذكرين فترة الخطوبة التي جمعت باسل و هند وكتب بعض رواد مواقع التواصل في تعليقهم على الفيديو: "اول مرة اعرف انهم كانوا مرتبطين."
يذكر ان خطوبة الممثل السوري باسم خياط والممثلة التونسية هند صبري لم تدم طويلاً ووقع الإنفصال بينهما، ليأسس كل واحد منهما حياة جديدة.
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