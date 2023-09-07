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إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين سبسطية

9/7/2023 10:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.


وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا "، إن مستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم طلبة مدارس.


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