إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين سبسطية

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا "، إن مستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم طلبة مدارس.

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