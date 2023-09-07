إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين سبسطية

إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين سبسطية
التاريخ
9/7/2023 10:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا "، إن مستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم طلبة مدارس.
MENAFN07092023000208011052ID1107027803
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.