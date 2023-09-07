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صفقة غاز بين الإمارات والصين

9/7/2023 10:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت شركة "أدنوك للغاز الإماراتية" اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 550 مليون دولار مع شركة "بتروتشاينا الصينية".
وقالت الشركة الإماراتية في بيان لها، اليوم الخميس، إن الاتفاقية تُعزز مكانة "أدنوك للغاز" في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال، وفي أسواق شرق وجنوب آسيا على وجه الخصوص.


وصرح الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العبري: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، لإنها تعزيز حضورنا في واحدة من أسرع أسواق الغاز نمواً في العالم".

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