صفقة غاز بين الإمارات والصين

صفقة غاز بين الإمارات والصين
التاريخ
9/7/2023 10:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وقعت شركة "أدنوك للغاز الإماراتية" اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 550 مليون دولار مع شركة "بتروتشاينا الصينية".
وقالت الشركة الإماراتية في بيان لها، اليوم الخميس، إن الاتفاقية تُعزز مكانة "أدنوك للغاز" في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال، وفي أسواق شرق وجنوب آسيا على وجه الخصوص.
وصرح الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العبري: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، لإنها تعزيز حضورنا في واحدة من أسرع أسواق الغاز نمواً في العالم".
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