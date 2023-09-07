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أوكرانيا: نشحن الحبوب عبر موانئ كرواتيا

9/7/2023 10:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مسؤولة أوكرانية كبيرة اليوم الخميس، إن أوكرانيا بدأت تصدير الحبوب عبر موانئ كرواتيا، بهدف زيادة مسارات صادراتها في ظل استمرار حصار موانئها على البحر الأسود.
وكانت الموانئ المُطلة على البحر الأسود هي المسار الرئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية، لكن كييف بحثت عن مسارات بديلة منذ الغزو الروسي الذي بدأ العام الماضي.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال زيارة لزغرب في أواخر تموز الماضي، إن أوكرانيا وكرواتيا اتفقتا على إمكانية استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

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