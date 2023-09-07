أوكرانيا: نشحن الحبوب عبر موانئ كرواتيا

أوكرانيا: نشحن الحبوب عبر موانئ كرواتيا
التاريخ
9/7/2023 10:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت مسؤولة أوكرانية كبيرة اليوم الخميس، إن أوكرانيا بدأت تصدير الحبوب عبر موانئ كرواتيا، بهدف زيادة مسارات صادراتها في ظل استمرار حصار موانئها على البحر الأسود.
وكانت الموانئ المُطلة على البحر الأسود هي المسار الرئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية، لكن كييف بحثت عن مسارات بديلة منذ الغزو الروسي الذي بدأ العام الماضي.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال زيارة لزغرب في أواخر تموز الماضي، إن أوكرانيا وكرواتيا اتفقتا على إمكانية استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لتصدير الحبوب الأوكرانية.
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