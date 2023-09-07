ارتفاع الدولار يدفع الين الياباني لأدنى مستوى



وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعد الدولار إلى ذروة جديدة عند 147.875 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني الماضي.



وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.05%، متمسكاً ببعض المكاسب التي حققها، وانخفض اليورو في أحدث تعاملات بنسبة 0.09%.

