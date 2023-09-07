ارتفاع الدولار يدفع الين الياباني لأدنى مستوى

ارتفاع الدولار يدفع الين الياباني لأدنى مستوى
التاريخ
9/7/2023 10:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أدى ارتفاع الدولار الأمريكي بقوة إلى دفع الين الياباني لتسجيل أقل مستوى له في 10 أشهر، وأبقى اليورو والجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوياتهما في 3 أشهر.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعد الدولار إلى ذروة جديدة عند 147.875 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني الماضي.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.05%، متمسكاً ببعض المكاسب التي حققها، وانخفض اليورو في أحدث تعاملات بنسبة 0.09%.
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