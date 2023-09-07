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ارتفاع الدولار يدفع الين الياباني لأدنى مستوى

9/7/2023 10:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى ارتفاع الدولار الأمريكي بقوة إلى دفع الين الياباني لتسجيل أقل مستوى له في 10 أشهر، وأبقى اليورو والجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوياتهما في 3 أشهر.


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعد الدولار إلى ذروة جديدة عند 147.875 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني الماضي.


وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.05%، متمسكاً ببعض المكاسب التي حققها، وانخفض اليورو في أحدث تعاملات بنسبة 0.09%.


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