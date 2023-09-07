منتخب الإمارات يواصل استعداداته لمواجهة كوستاريكا

يستعد منتخب الإمارات لمواجهة نظيره منتخب كوستاريكا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة دولية ودية تُقام في العاصمة الكرواتية زُغرب، حيث المعسكر الإعدادي للأبيض لخوض منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 , والتي ستنطلق اعتباراً من السادس عشر من شهر نوفمبر المقبل حين يستضيف منتخبنا الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين منتخبي نيبال ولاوس والتي ستُلعب يومي 12 و17 أكتوبر المقبل.

ويؤدي منتخبنا تدريباته اليومية مكتمل الصفوف تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد، وتشهد الوحدات التدريبية التي تُقام على فترتين صباحية ومسائية سواء في صالة الجيم أو الملعب حماساً كبيراً بين اللاعبين الذين يرغبون في الاستفادة القصوى من فترة المعسكر للوصول وبشكل تدريجي إلى الجاهزية الكاملة لخوض المنافسات.

ويُعول باولو بينتو على مواجهة كوستاريكا الودية الكثير كونها الأولى للمنتخب تحت قيادته الفنية، حيث يسعى لتطبيق أفكاره وخططه الفنية التي حرص على إيصالها للاعبين خلال الحصص التدريبية التي أقيمت في معسكر النمسا الشهر الماضي أو المعسكر الحالي.

بدوره أشاد علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني وأحد عناصر الخبرة في صفوف الأبيض بأجواء المعسكر الحالي وما يقوم به الجهاز الفني من عمل كبير في تجهيز اللاعبين من كافة النواحي الفنية والبدنية وكذلك النفسية، مشيداً كذلك بعطاء زملائه اللاعبين في التدريبات والتزامهم التام بالبرنامج وتعاونهم مع أعضاء الجهاز الفني والإداري.

وقال خصيف أن الأبيض سيكون جاهزاً للتصفيات خاصة مع خوض اللاعبين لعدد من مباريات دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبو ظبي الإسلامي والمباريات الدولية الودية التي ستقام في فترة تجمعات المنتخب المقبلة، وبالتالي ستكون الحالة البدنية في أفضل حال، مؤكداً أن مجموعة منتخبنا في التصفيات متوازنة، رافضاً التقليل من أي منتخب مهما كان تصنيفه، وداعيا إلى تقديم أفضل أداء من أجل تحقيق النتائج المطلوبة التي تؤهل إلى الدور الثالث من التصفيات.

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