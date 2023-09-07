كشف الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عن الفرق المشاركة في النسخة الأولى من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور للفرق الدولية لمسافة 400 متر التي ستقام 14 ديسمبر المقبل، وتشهد مشاركة دولية واسعة من جهات معنية بالصقور من أعضاء الاتحاد الدولي المؤسسين والرياضيين بواقع 16 فريقاً من 15 دولة.

ويأتي الإعلان عن الفرق المشاركة في الحدث الدولي البارز والأول من نوعه بعد توجيه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور باعتماد إقامة الكأس الدولية في وقت سابق من العام الجاري، لتعزيز مسيرة رياضة الصقور عالمياً وفتح المجال أمامها للانتشار والتوسع وتأسيس قاعدة ضخمة من ممارسيها بمختلف الفئات والشرائح العمرية.

وأكد راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، أن انطلاق النسخة الأولى من الكأس الدولي، بتوجيهات سمو رئيس الاتحاد الدولي، يأتي تعزيزاً للريادة العالمية لرياضة الصقور، ونشر ثقافة ممارستها على الأصعدة كافة بما يخدم مسيرتها كواحدة من أهم الرياضات على المستوى الدولي ويرسخ حضورها في المحافل الرياضية الكبرى سنوياً.

كما أكد ابن مرخان استلام جميع القوائم المشاركة من الفرق الدولية عقب إرسال الملفات المتضمنة لشروط المشاركة، بعد أن تم فتح باب التسجيل على مدار 30 يوماً عقب الإعلان الرسمي عن الإطلاق من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على أن يتم اعتماد الصقور المشاركة وإجراء القرعة في اليوم الذي يسبق موعد افتتاح البطولة.

وتضم الفرق المشاركة في كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور للفرق الدولية 16 فريقاً يمثلون 15 دولة هم : فريق لجنة الصقور في لجنة رياضات الموروث الشعبي من مملكة البحرين، وفريق قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية من دولة الكويت، وفريق جمعية القناص القطرية، وفريق الجمعية المغربية للصيادين بالصقور، وفريق الجمعية الوطنية الجزائرية للصقارة، وفريق جمعية القناص المصري لرعاية الجوارح، وفريق الجمعية الأرجنتينية للصقور، وفريق الاتحاد الوطني للصيادين والصقور من إيطاليا، وفريق الجمعية الإسبانية للصقور، وفريقي جمعية الصيد بالصقور الأوزبكية، وفريق نادي طوقان للصقور من أوزبكستان، وفريق جمعية كيلوميرو من تنزانيا، وفريق صندوق حماية الصقور من قيرغيزستان، وفريق جمعية الصقور اليونانية، وفريق مركز الحفاظ على الصقارة من الصين، وفريق اتحاد الإمارات للصقور.

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