أمريكا تفرض عقوبات على 11 روسيا

أمريكا تفرض عقوبات على 11 روسيا
التاريخ
9/7/2023 10:00:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أفاد إخطار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 11 روسيا في إجراءات تتعلق بجرائم إلكترونية.
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