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أمريكا تفرض عقوبات على 11 روسيا

9/7/2023 10:00:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أفاد إخطار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 11 روسيا في إجراءات تتعلق بجرائم إلكترونية.

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