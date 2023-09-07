أمريكا تفرض عقوبات على 11 روسيا



أفاد إخطار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 11 روسيا في إجراءات تتعلق بجرائم إلكترونية.





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