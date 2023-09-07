طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام ومغبر أحياناً



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يصبح رطبا ليلاً وصباح "السبت" على المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:05 والمد الثاني عند الساعة والجزر الأول عند الساعة

03:29 .

وفي بحر عمان يكون الطقس خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 07:03 والجزر الأول عند

10:46 والجزر الثاني عند الساعة 23:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة





الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي





44

30

80

20

دبي





43

31

85

25

الشارقة





42

29

80

25

عجمان





42

31

80

25

أم القيوين





42

28

70

25

رأس الخيمة



43

29



75

25

الفجيرة





30

28



80

45

العـين





43

30



60

25

ليوا





45

29



80

20

الرويس





45

30



85

20

السلع





40

30



90

25

دلـمـا





36

32



85

30

طنب الكبرى



39

31



80

50

طنب الصغرى



39

31



80

50

أبو موسى



39

34



80

35.







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