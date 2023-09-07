تحذير.. السيارات الحديثة تتجسس على سائقيها وتنقل بياناتهم

توصّلت دراسة نشرتها مؤسسة "موزيلا" إلى أنّ السيارات الحديثة هي بمثابة "كابوس" لمسألة حماية البيانات الشخصية، معتبرةً أنّ هذه المركبات تشكل منجم معلومات للشركات المصنعة التي تستخدم هذه المعطيات وتبيعها كما تشاء.

وراجعت المؤسسة التي تتخذ من سان فرانسيسكو في كاليفورنيا مقراً، نماذج لأكثر من 25 ماركة سيارات تحظى بشعبية، وخلصت إلى أن كل المركبات من دون استثناء، "تجمع بيانات شخصية أكثر من المفترض".

وأكدت المؤسسة التي سبق أن أجرت دراسات على الساعات الذكية ومكبرات الصوت المتصلة وتطبيقات التأمل أنّ "السيارات هي أسوأ منتج" أخضعته المؤسسة لدراسة "لناحية حماية البيانات الشخصية".

وبإمكان الشركات المصنّعة إدخال معلومات متعلقة باستخدام السيارة (القيادة)، ولكن أيضاً مرتبطة بالخدمات المتصلة الخاصة بالسيارة، بالإضافة إلى تطبيقات خارجية مثل برامج الملاحة أو الراديو الذي يستند إلى البث التدفقي.

ويتيح البرنامج الموجود في السيارة إمكانية جمع بيانات من هاتف ذكي إذا كان متصلاً أو إذا حمّل المستخدم تطبيق الشركة المصنعة.

ومن بين مختلف الماركات التي أًخضعت للدراسة، وحدهما "رينو" و"داسيا" المنتميتان إلى المجموعة نفسها، تشيران إلى أنّ سائقي السيارات من حقهم طلب حذف البيانات الشخصية التي جُمعت خلال استخدام السيارات.

ولفتت نحو 84% من الشركات المصنعة إلى إمكانية مشاركة المعلومات التي تم جمعها، بينما أشارت 76% (19 ماركة) منها إلى إمكانية بيع هذه البيانات.

وفي ترتيب الماركات الذي يستند إلى معايير عدة مرتبطة بحماية البيانات الشخصية، أتت "تيسلا" في المرتبة الأخيرة.

ومن الأسباب التي جعلت "تيسلا" تحلّ في المرتبة الأخيرة برنامجها للذكاء الاصطناعي الذي "لا يتمتع بموثوقية"، بحسب مؤسسة "موزيلا" المعروفة بمتصفّحها "فايرفوكس" والتي ترغب في أن توفر حماية للبيانات الشخصية أكثر ما يؤمنه منافسوها الرئيسيون.

وشهدت "تيسلا" مرات عدة أعطالاً في برنامج مساعدة السائق الخاص بها.

وفي ونيو 2022، أفاد تقرير أصدرته الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة بأنّ مركبات من طراز "تيسلا" مجهزة ببرنامج للقيادة الذاتية تعرضت لـ273 حادث سير في الولايات المتحدة.

وأطلقت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً في المسألة، بحسب وثيقة صدرت في أواخر كانون الثاني/يناير.

وكانت المرتبة ما قبل الأخيرة في التصنيف من نصيب شركة "نيسان" .

أما لناحية حماية هذه البيانات، فذكرت الدراسة أنّ 17 ماركة من أصل 25 مسؤولة عن تسريبات واختراقات خلال السنوات الثلاث الفائتة.







