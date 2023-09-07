(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 سبتمبر 2023: في إطار التزامه الوثيق بتعزيز القراءة لدى الأطفال في الامارات، اختتم مركز "هامنج بيرد" للتعليم المُبكر، بنجاح فعاليات معرض الكتاب والقصص "بوكتوبيا"، والتي حضرها مجموعة واسعة من الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء وذلك في المنطقة الحرة بمطار دبي.
وتميّز المعرض بعناية تنظيمه حيث إنه هدف الى تعزيز حب الأطفال للتعلم وتحفيز الإبداع وتنبيه الخيال اللامتناهي لدى الأطفال الصغار.
وأعربت المديرة العامة لمركز "هامنج بيرد" السيّدة "تانيا نيكوليتش" عن سعادتها بنجاح الفعالية قائلة: "الكتب هي كلمة السر التي تفتح أبواب خيال الأطفال وتعزز من تنمية فضولهم بشكل استثنائي. وحدث "بوكتوبيا" لم يكن مجرد مناسبة عادية، بل كانت رحلة هادفة حيث انطلق الأطفال وأولياء الأمور معًا في مغامرات أدبية استثنائية. ونحن نعتقد بقوة أن القراءة تمثل الأساس الذي يمهد الطريق لنجاح الأطفال في المجال الأكاديمي وتعزّز حب التعلم لديهم على مدى حياتهم".
وأضافت: "يعكس حدث "بوكتوبيا" التزامنا بتنمية القرّاء الصغار وتوفير منصة للعائلات لاستكشاف العوالم اللامتناهية التي تقدمها الكتب."
وقد تضمنت الفعالية جلسات السرد، التي قدمها معلمو "هامنج بيرد" الذين حرصوا على نسج قصصًا نقلت الأطفال الصغار إلى عوالم خلّابة مليئة بالخيال والدهشة. ومن خلال السرد التفاعلي، بنت هذه الجلسات اتصالًا أعمق بين الأطفال وهواية القراءة.
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