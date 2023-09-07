190 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بدء تشغيله

190 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بدء تشغيله
التاريخ
9/7/2023 9:25:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- وصل عدد زوار تلفريك عجلون منذ تشغيله إلى 190 ألف زائر أردني ومن جنسيات أخرى، بحسب المديرة العامة للمناطق التنموية أروى الحياري، الخميس.
وأكدت الحياري في بيان، أن إدارة المناطق التنموية "مستمرة في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي الموقع" مبينة أن المشروع "سيسهم في تعزيز فرص الاستثمار لإقامة فنادق ومطاعم وأسواق تجارية ومخيمات بيئية وأكواخ خشبية ومسارات رحلات بيئية ومركز مؤتمرات".
وأضافت أن التلفريك "يشهد إقبالا متزايدا من الزوار الراغبين بالاستمتاع بمساراته بين أحضان الطبيعة والأجواء الخلابة التي تتميز بها محافظة عجلون".
MENAFN07092023000151011027ID1107027577
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.