بادر الى التسجيل في تخصص الهندسة المدنية في جامعة البترا - تفاصيل
التاريخ
9/7/2023 9:25:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بادر الى التسجيل في تخصص الهندسة المدنية في جامعة البترا،
الحاصل على الاعتماد الأمريكي الدولي ABET
ابدأ مشوارك لتصبح مهندساً متميزاً ومؤهلاً للعمل في التصميم والإشراف وأعمال المقاولات، وفي المجالات الهندسية التالية:
- هندسة المواد والإنشاءات.
- هندسة المساحة والطرق.
- هندسة النقل والمرور.
- هندسة المياه والبيئة.
- الهندسة الجيوتقنية.
- إدارة المشاريع
الهندسية.
رسوم الساعة المعتمدة 60 ديناراً فقط
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