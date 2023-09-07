Thursday, 07 September 2023 07:31 GMT

بادر الى التسجيل في تخصص الهندسة المدنية في جامعة البترا - تفاصيل

9/7/2023 9:25:41 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بادر الى التسجيل في تخصص الهندسة المدنية في جامعة البترا،
الحاصل على الاعتماد الأمريكي الدولي ABET

ابدأ مشوارك لتصبح مهندساً متميزاً ومؤهلاً للعمل في التصميم والإشراف وأعمال المقاولات، وفي المجالات الهندسية التالية:

- هندسة المواد والإنشاءات.

- هندسة المساحة والطرق.

- هندسة النقل والمرور.

- هندسة المياه والبيئة.

- الهندسة الجيوتقنية.

- إدارة المشاريع
الهندسية.

رسوم الساعة المعتمدة 60 ديناراً فقط

MENAFN07092023000151011027ID1107027576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث